Tandis que le développement de The Witcher 4 et Cyberpunk 2 bat son plein, CD Projekt RED continue de renforcer ses rangs avec certains des meilleurs talents de l’industrie.

Voilà déjà bientôt un an que CD Projekt RED nous a éblouis avec sa démo technique de The Witcher 4, et que le jeu n’a plus vraiment refait parler de lui. Pourtant, on le sait : en coulisses, les choses s’activent plus que jamais pour le studio polonais. Il faut dire aussi qu’entre les futures aventures de Ciri, Cyberpunk 2 et ses autres projets en cours, ce dernier a beaucoup de pain sur la planche. Et il n’hésite pas à recruter la crème de l’industrie pour renforcer ses rangs, en témoigne l’annonce de cette nouvelle arrivée dans l'équipe.

CD Projekt RED recrute une équipe de choc pour ses prochains jeux

En effet, comme révélé lors de son dernier bilan financier, CD Projekt a accueilli pas moins de 220 nouveaux développeurs entre février 2025 et mars 2026, la plupart travaillant désormais sur The Witcher 4. Dans le lot, on compte alors notamment d’anciens membres de Larian Studios (Baldur’s Gate 3), BioWare (Mass Effect) ou encore Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance 2), soit certaines des compagnies les plus réputées dans le genre du RPG. Et c’est d’ailleurs de ce dernier que provient une nouvelle fois la dernière prise de CD Projekt.

Car oui, après l’ex-game designer de Kingdom Come Deliverance 2, c’est désormais au tour de Zdeněk Glatz, ancien concepteur et scénariste chez Warhorse, d’annoncer avoir officiellement rejoint les rangs des créateurs de The Witcher 4 sur son profil LinkedIn. Maintenant, quant au fait de savoir si cela concerne The Witcher 4 précisément ou Cyberpunk 2, cela reste pour l’instant un mystère. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il occupe le rôle de concepteur de monde ouvert senior, ce qui reste un poste on ne peut plus important.

Une surprise en approche pour les joueurs ?

Voilà qui promet donc un bel avenir pour CD Projekt, dont les futurs projets sont naturellement attendus de pied ferme par les joueurs. D’ici là, ces derniers ne devraient toutefois pas rester sans rien, puisque le studio a confirmé en mars dernier qu’un projet de jeu encore non annoncé devrait voir le jour au cours des prochains trimestres. Et si l’on en croit d’insistantes rumeurs, il pourrait bien s’agir d’un troisième DLC surprise pour The Witcher 3, destiné à faire le lien entre les aventures de Geralt de Riv et celles de Ciri à venir dans The Witcher 4.

Source : LinkedIn