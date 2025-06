Malgré un développement qui semble bien progresser, The Witcher 4 ne sortira malheureusement pas avant 2027/2028 au plus tôt. D'ici là, celles et ceux en manque de RPG dark fantasy offrant une grande liberté aux joueurs devraient trouver dans Blood of the Dawnwalker, attendu courant 2026, une alternative très convaincante. Le premier jeu de Rebel Wolves, un studio composé de vétérans de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, ont à ce propos partagé de nouveaux détails particulièrement intrigants dans le cadre d'une interview sur Xbox Wire.

Blood of the Dawnwalker, une belle alternative vampirique en attendant The Witcher 4 ?

Après avoir vendu du rêve lors du State of Unreal avec une impressionnante démo technique (à ne pas confondre avec une vidéo de gameplay), The Witcher 4 a ensuite cédé sa place à son concurrent direct, Blood of the Dawnwalker, pour faire sa propre annonce lors du Xbox Games Showcase 2025 dans le cadre du Summer Game Fest. Le titre développé par des vétérans de CD Projekt RED en a profité pour confirmer sa fenêtre de sortie : courant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Nous avons ensuite eu droit à une interview des développeurs auprès de Xbox Wire. On y apprend notamment que Blood of the Dawnwalker offrira une énorme liberté d'approche aux joueurs. Le héros du jeu, Coen, en sa qualité d'hybride humain/vampire, pourra notamment choisir de favoriser son côté humain ou vampirique, s'allier à diverses factions, ou totalement jouer le loup solitaire. Une liberté que le jeu devrait d'ailleurs partager avec The Witcher 4 et sa propre héroïne, l'emblématique Ciri.

De même, Blood of the Dawnwalker va pleinement embrasser son ambiance dark fantasy, avec une utilisation de la magie moins spectaculaire et plus terre-à-terre. Coen devra en effet en être le conduit, en traçant des runes dans sa propre chair pour manier le sang, l'air et la chaleur. Là encore, on peut dresser un parallèle avec la franchise de CD Projekt RED, même s'il semblerait que Ciri ait sur ce plan plus de cordes à son arc que son père adoptif dans The Witcher 4. Quoi qu'il en soit, Blood of the Dawnwalker s'annonce particulièrement prometteur pour les amateurs de RPG dark fantasy en monde ouvert où les dilemmes moraux sont légion. Verdict final à sa sortie courant 2026, afin de juguler son impatience d'ici au lancement de The Witcher 4.

Source : Xbox Wire