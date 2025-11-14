The Witcher 4 voit une fois de plus son concurrent émergent sortir le grand jeu pour convaincre le public avant la sortie du prochain volet de la saga du Sorceleur.

Tandis que Ciri aiguise ses lames en prévision de The Witcher 4, un nouveau rival se prépare dans l'ombre. Les anciens de CD Projekt ayant déjà travaillé sur la licence adaptée des romans d'Andrzej Sapkowski planchent activement sur un jeu des plus prometteurs. De fait, l'expérience acquise au cœur du studio polonais semble avoir laissé des traces, ce qui permet d'envisager un bon RPG pour patienter d'ici à la sortie des prochaines aventures vidéoludiques des sorceleurs.

Un concurrent qui veut se montrer à la hauteur de The Witcher 4

Avoir un nom populaire est tout de suite plus vendeur pour un jeu vidéo. On ne s'étonnera donc pas que The Witcher 4 soit si attendu, bien qu'il ne doive pas arriver sur nos machines avant plusieurs années. C'est là qu'interviennent d'anciens membres de CD Projekt, partis pour former leur propre studio, Rebel Wolves. Le premier jeu, The Blood of Dawnwalker, est en bonne voie pour une sortie prochaine et le prouve encore avec une nouvelle présentation de gameplay.

Après avoir présenté son système de combat précédemment, le nouveau segment de gameplay dévoilé par Rebel Wolves met ici l'accent sur l'exploration, la vie en ville et les dialogues (et tout de même de petits affrontements). Une fois de plus, l'héritage de The Witcher 3 est incontestablement présent. L'ambiance, la démarche, l'approche des rencontres avec les PNJ, vous ne serez pas dépaysés.

En plus de donner un aperçu de la manière dont Rebel Wolves met en scène les événement de Blood of Dawnwalker, cette présentation révèle aussi quelques mécaniques. Par exemple, si les dialogues vous permettent de choisir entre plusieurs réponses, vous aurez un temps limité pour faire votre choix. Plus intéressant encore, Coen, le protagoniste, dispose d'une capacité lui permettant d'arracher la vérité à ses interlocuteurs. Si Geralt de Riv de The Witcher pouvait influer sur les décisions de la personne en face, cette fonctionnalité aurait surtout tendance à rappeler un certain pouvoir de Baldur's Gate 3.

Chaque nouvelle prise de parole de Rebel Wolves est l'occasion de dévoiler un peu plus les spécificités de The Blood of Dawnwalker. Le RPG mêlera ainsi combat, échanges verbaux et enquêtes dans un monde fantasy inspiré de l'Europe de l'Est du XIVe siècle. Avant The Witcher 4, ce pourrait être une vraie bonne surprise sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.