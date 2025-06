Tandis que l’arrivée de Ciri en tant que protagoniste continue de faire débat, un développeur de The Witcher 4 revient sur les raisons de ce choix et explique pourquoi il s’agissait d’une évolution logique pour la franchise.

Ça ne chôme décidément pas chez CD Projekt RED en ce moment. Alors que le studio se prépare actuellement à lancer la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077, qui fera suite à l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2, il ne manque pas non plus une occasion de remettre en avant son prochain titre en cours de développement : The Witcher 4. Un titre qui, dès sa grande annonce aux Game Awards 2024, a beaucoup fait réagir les joueurs en raison de son changement de protagoniste. Mais l’un des développeurs l’assure : ce choix était une évidence, et tout le monde le comprendra à la sortie du jeu.

CD Projekt revient sur le changement de héros de The Witcher 4

En effet, à l’occasion d’une interview menée par GamesRadar+, Jan Hermanowicz a déclaré que « lorsque le jeu sera sorti, vous pourrez voir par vous-mêmes et adopter pleinement [le personnage de Ciri], son histoire ». Car oui, pour ceux qui auraient manqué l’information, ce n’est plus Geralt mais bien Ciri qui fera office de personnage jouable dans The Witcher 4. Un changement qui n’est alors pas au goût de tous, mais sur lequel le responsable de la production en ingénierie de la récente démo technique invite alors à prendre un certain recul.

« Je pense que c’est à ce moment-là qu’il faudra se faire une opinion et prendre des décisions » ajoute naturellement Hermanowicz. « Nous l’avons montrée dans différentes situations, dans deux états émotionnels très distincts l’un de l’autre. Et il y a beaucoup, beaucoup d’autres parties d’elle que nous montrerons à l’avenir ». En d’autres termes : ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué, car The Witcher 4 est encore très loin d’avoir livré tous ses secrets. Pour les joueurs, l’aventure ne fait même que commencer.

Une évolution logique

Outre les polémiques ridicules liées à son physique et/ou à sa légitimité à occuper le rôle principal en tant que femme, sur lesquelles on ne reviendra pas, le choix de Ciri pour The Witcher 4 a notamment fait débat chez certains fans pour des questions de lore. « Lisez les foutus livres » leur avait alors répondu Doug Cockle, l’interprète de Geralt dans The Witcher 3, à ce sujet, afin de faire comprendre aux plus récalcitrants qu’il s’agissait en réalité d’une évolution logique dans l’histoire de la franchise créée par Andrzej Sapkowski.

Des propos aujourd’hui adoubés par Hermanowicz, qui ajoute de son côté : « Pour moi, personnellement, en lisant les livres, il est très clair que le récit passe lentement de l’histoire de Geralt à l’histoire de Ciri, parfois racontée à travers les yeux de Geralt ». C’est d’ailleurs précisément pour cette raison que CD Projekt a décidé il y a plusieurs années déjà de suivre le même schéma avec The Witcher 4. « C’est comme ça que ça va se passer. Et vous verrez dans le jeu comment ça se passera ».

Pour cela, il va cependant falloir prendre son mal en patience, car la sortie de The Witcher 4 n’est pas attendue avant 2027 au plus tôt. Mais comme a pu nous le montrer le studio polonais très récemment, il compte bien mettre le paquet pour impressionner les fans et conquérir le cœur de nouveaux joueurs au passage. On espère juste que les leçons du cas Cyberpunk 2077 ont été retenues, et qu’il n’aura pas les yeux plus gros que le ventre une nouvelle fois.

Source : GamesRadar+