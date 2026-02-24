Même si cela fait un moment que The Witcher 4 et Ciri n'ont pas montré le bout de leur nez et de médaillon en forme de lynx, les choses bougent beaucoup au sein de CD Projekt RED. Le studio polonais ne cesse en effet de recruter et de s'entourer de personnes talentueuses pour développer cette nouvelle trilogie dans l'univers d'Andrzej Sapkowski. Après avoir accueilli au sein de l'équipe Marcin Przybyłowicz pour en composer la musique il y a quelques semaines, c'est cette fois dans le domaine des cinématiques que le studio reçoit un renfort de marque.

Du cinéma absolu et un titre de GOTY en perspective pour The Witcher 4 ?

Bien que plus de 400 personnes travaillent actuellement sur The Witcher 4 depuis les bureaux polonais de Varsovie chez CD Projekt RED, il ne faudrait pas s'attendre à voir débarquer ce premier épisode d'une nouvelle trilogie avant l'année prochaine, au plus tôt. Pour nous aider à patienter, on pourrait cependant avoir droit à un fameux troisième DLC de The Witcher 3, objet de folles rumeurs depuis un certain temps, dans les prochains mois.

Malgré une certaine discrétion de la part du studio polonais à propos de son futur projet ambitieux, The Witcher 4 continue indirectement de donner de ses nouvelles s'agissant des personnes travaillant dessus. Via une mise à jour de son profil LinkedIn, on a justement appris récemment que Lucie Hennet a rejoint CD Projet RED en tant qu'Animatrice des Cinématiques. Or, on peut voir sur ledit profil qu'elle a auparavant occupé ce même poste chez un certain studio français baptisé Sandfall Interactive, et ainsi travaillé sur un « petit » jeu qui a fait quelques vagues l'année dernière : Clair Obscur Expedition 33.

CD Projekt RED continue donc d'accueillir de gros talents de l'industrie pour se donner au maximum les moyens de ses folles ambitions pour The Witcher 4. Malheureusement, malgré une équipe massive comprenant des personnes expérimentées dans leurs domaines respectifs, il faudra donc s'armer de patience avant d'en voir la couleur. Peut-on cependant s'attendre à un chef d'œuvre aussi marquant que The Witcher 3 sorti il y un peu plus de 10 ans ? L'avenir nous le dira, mais les choses semblent sur le papier plutôt bien parties en ce sens.

Source : LinkedIn