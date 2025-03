CD Projekt RED l'avait annoncé d'emblée : The Witcher 4 va marquer le début d'une toute nouvelle saga dans l'univers dark fantasy issu des romans d'Andrzej Sapkowski. Exit donc ce cher Geralt de Riv en tant que protagoniste, et place à sa fille adoptive, Ciri. Un changement de paradigme majeur qui, d'après un récent podcast du studio polonais, va s'accompagner d'importantes mutations dans cette suite. Ce notamment au niveau du gameplay, afin de corriger de nombreux éléments décriés dans l'autrement très marquant The Wild Hunt sorti en 2015.

Le jeu des différences entre Ciri et Geralt dans The Witcher 4

Malgré son statut de chef d'œuvre qui a définitivement marqué les esprits, The Witcher 3 souffrait notamment d'un gameplay assez « lourd » et d'une évolution relativement limitée des capacités de Geralt. Avec The Witcher 4, et donc Ciri dans le rôle principal, CD Projekt RED entend faire d'une pierre deux coups et véritablement nous faire entrer dans la peau de la jeune femme, ce notamment au travers d'un gameplay largement redynamisé.

« Dans le trailer d'annonce de The Witcher 4, on voulait présenter une Ciri badass qui bouge très différemment de Geralt. Vous ne le voyez pas faire ce genre de pirouettes. Il est certes agile, mais il se comporte un peu comme un bloc, dans un certain sens. Ciri est, au contraire, comparable à du liquide. Son style de combat rappelle le fait qu'elle a été élevé par les loups de Kaer Morhen, mais retranscrit aussi sa personnalité, sa posture et son agilité ». En jeu, cela se traduira donc par un gameplay nettement plus nerveux épée à la main, mais aussi au niveau de la magie. Pour rappel, le lionceau de Cintra sait en effet manier des sortilèges bien plus puissants que les fameux Signes des sorceleurs, en plus des puissantes capacités uniques de son Sang Ancien.

À ce propos, CD Projekt RED précise également qu'elle ne sera pas « surpuissante », dans The Witcher 4, comme on le voit à la fin de The Wild Hunt ou dans les livres. « Quelque chose s'est passé entre The Witcher 3 et 4 qui explique cela ». Le studio polonais entend par ailleurs offrir plus de possibilités aux joueurs de développer Ciri comme ils l'entendent, en s'inspirant notamment des enseignements tirés de la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 en ce sens. Pour voir ce que cela donnera dans cette suite très attendue, il faudra cependant faire preuve de beaucoup de patience, aucune date de sortie n'ayant encore avancée, le titre étant rentrée en pleine production seulement en novembre dernier.

Source : CD Projekt RED sur YouTube