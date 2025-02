Après la belle surprise des Game Awards 2024, The Witcher 4 nous revient via une vidéo de CD Projekt RED avec un changement important qui plaît déjà aux fans.

Même si le trailer d'annonce de The Witcher 4 était globalement une agréable surprise des Game Awards 2024, quelques choix de CD Projekt RED n'ont pas été du goût de tout le monde. Tandis que certains regrettaient le fait que Ciri soit le personnage principal de cette nouvelle saga, la plupart des doléances avaient plutôt trait à son apparence, jugée trop différente de The Witcher 3. Dans une vidéo coulisses de ladite bande-annonce, CD Projekt RED a toutefois visiblement entendu la communauté pour remédier au problème.

Le nouveau visage de The Witcher 4

Un peu comme l'apparence initiale de Sonic dans les films au gros succès qu'on connaît, les réactions des fans ont été moteur de changement pour The Witcher 4. Cette nouvelle saga devrait placer son récit quelques années après Wild Hunt. Pourtant, la Ciri que nous voyions dans le trailer d'annonce, réalisé en partenariat avec Platine Image de sa suite semblait nettement plus âgée qu'indiqué par CD Projekt RED. Son visage apparaissait par ailleurs très différent de celui du troisième opus. À noter toutefois que celui de Geralt était également assez différent dans le premier trailer d'annonce de Wild Hunt, avec le résultat qu'on connaît dans le jeu final.

Malgré tout, CD Projekt RED a visiblement entendu les plaintes de la communauté. À partir de la cinquième minute de la vidéo ci-dessous, le studio polonais montre en effet une version remaniée du visage de la Ciri que nous incarnerons dans The Witcher 4. Celle-ci se rapproche davantage de celle qu'on connaît dans Wild Hunt, et ce changement semble davantage satisfaire les fans, au vu des réactions à la nouvelle. « Un visage bien plus convaincant que le trailer original, merci », ou encore « Voilà, là je reconnais Ciri de The Witcher 3 », peut-on lire en commentaire de la vidéo ou sur les réseaux sociaux.

Au-delà de ça, CD Projekt RED nous partage plus de détails sur l'histoire que raconte le trailer d'annonce de The Witcher 4, qui se présente comme une quête que nous pourrons bien réaliser dans le jeu final. Pour rappel, celui-ci est actuellement en pleine production, avec plus de 400 développeurs sur le pont. Malgré tout, l'attente risque d'être encore un peu longue avant sa sortie. Reste donc à voir ce que réserve le studio polonais pour la fille adoptive de Geralt dans cette toute nouvelle saga en tant que sorceleuse assermentée.

Source : The Witcher 4 sur YouTube