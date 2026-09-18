Pas attendu avant 2028, The Witcher 4 va marquer un nouveau départ à plus d'un titre pour CD Projekt RED. D'une part, il va initier une nouvelle trilogie dans le célèbre univers dark fantasy, avec cette fois Ciri dans le rôle principal, mais aussi ouvrir la voie des futurs jeux du studio polonais non pas sur son moteur maison baptisé le RED Engine, mais sur l'Unreal Engine 5. D'après Michał Nowakowski, son PDG adjoint, cela servirait pour but d'offrir des « jeux plus convaincants et immersifs ».

Une nouvelle ère sous Unreal Engine 5 inaugurée par The Witcher 4 pour CD Projekt RED

Dans le cadre d'une interview auprès du podcast Deconstructor of Fun, le PDG adjoint de CD Projekt RED, Michał Nowakowski, est revenu une fois encore sur le choix derrière le studio de transitionner à partir de The Witcher 4 sur le moteur dernier cri d'Epic Games, l'Unreal Engine 5. L'homme a tout d'abord expliqué que les équipes ont commencé à réfléchir au potentiel de ce moteur pour leurs propres besoins après avoir vu l'impressionnante démo technique Matrix.

« C'est surtout au moment où nous avons pu découvrir en avant-première la démo Matrix d'Epic que nous nous sommes demandé si l'Unreal Engine 5 était prêt pour le développement d'un jeu tel que ceux que nous créons comme The Witcher 4. Au départ, la réponse était non, mais on a pensé que nouer un partenariat avec Unreal et travailler sur certains aspects spécifiques requis pour des jeux de cette envergure, pourrait fonctionner en notre faveur ». a-t-il confié.

CD Projekt RED et Epic ont ainsi noué une étroite collaboration afin que le studio polonais peaufine les capacités de l'Unreal Engine 5 à fonctionner sur un vaste RPG en monde ouvert tel que The Witcher 4. « Notre objectif n'était pas vraiment de créer de la technologie, mais de raconter des histoires. Cependant, nous avons réalisé que pour les raconter comme nous le souhaitions, nous avions bel et bien besoin de cette technologie Avec ce moteur, nous n'aurons pas à créer la technologie de toutes pièces et nous pourrons plutôt concevoir, pour cette technologie, de petits éléments qui font toute la différence pour proposer des jeux convaincants et immersifs », a ajouté Michał Nowakowski.

Le capricieux moteur RED Engine bientôt abandonné

Avec ses précédents jeux, CD Projekt RED a dû en effet à la fois quasiment recréer toute la technologie de son moteur maison, en plus de raconter les histoires qu'il souhaitait narrer, et cela lui a notamment coûté très cher avec le lancement en 2020 de Cyberpunk 2077, qui a fait couler beaucoup d'encre. Avec The Witcher 4, le Remake du premier The Witcher et Cyberpunk 2 sous Unreal Engine 5, le studio polonais pourra, selon son PDG adjoint, se concentrer pleinement sur la création des jeux et de leur histoire, sans avoir à perdre du temps sur le développement d'un moteur tiers.

En attendant la sortie de ses futures productions majeures, CD Projekt RED et Fool's Theory doivent cependant encore composer avec le RED Engine au moins jusqu'à 2027, puisque The Witcher 3 Remastered à venir ce 29 septembre 2026 et l'extension Songs of the Past attendue courant 2027 l'utilisent encore. Une fois tout cela sorti, le studio polonais passera donc définitivement à autre chose en transitionnant pleinement sur le développement de jeux sur l'Unreal Engine 5. On l'espère pour le meilleur, mais l'avenir nous le dira.

© CD Projekt RED

Source : Deconstructor of Fun