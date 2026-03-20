À l’occasion de son dernier bilan financier, CD Projekt RED a fait le point sur ses effectifs et sur la progression de The Witcher 4, dont les nouvelles sont bonnes.

Tandis que les joueurs trépignent d’impatience à l’idée de pouvoir redécouvrir Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro avec le PSSR 2, ou encore à l’idée d’en savoir plus sur la fameuse extension supplémentaire de The Witcher 3 qui serait secrètement en développement, CD Projekt RED continue de son côté de préparer son avenir avec ses nombreux projets. À commencer, bien sûr, par The Witcher 4, qui se trouve actuellement en tête de liste chez le studio polonais, et dont l’équipe ne cesse de se renforcer au fil des mois.

Malgré son silence, The Witcher 4 progresse bien

En effet, tandis que plus de 220 développeurs ont pu rejoindre les rangs de CD Projekt depuis février 2025, faisant passer les effectifs de la compagnie de 707 à 933 développeurs, il s’avère que le projet The Witcher 4 est celui qui en bénéficie le plus à l’heure actuelle. Et il suffit de voir le schéma partagé par le studio à l’occasion de son dernier bilan financier pour s’en rendre compte. C’est simple : avec 499 développeurs travaillant sur la suite de The Witcher 3, ce sont aujourd’hui 53% de ses effectifs qui sont alloués au projet.

« La plupart des nouvelles recrues travaillent sur The Witcher 4 » confirme d’ailleurs CD Projekt sur X, en indiquant que ces dernières « contribuent à améliorer la qualité et à étendre à l’ensemble du jeu les solutions présentées dans la démo technique de l’Unreal Fest ». L’occasion également pour Piotr Nielubowicz, directeur financier du studio, d’affirmer de son côté que « la production de The Witcher 4 bat son plein », et que l’équipe continue de concentrer ses efforts sur l’idée de « créer des mondes d’un niveau de détail sans précédent ».

Un studio bien occupé

Voilà qui est donc on ne peut plus engageant, même si cela ne nous avance malheureusement pas plus sur la façon dont progresse le développement du jeu, qui ne dispose d’aucune fenêtre de sortie. Sans compter qu’en parallèle, CD Projekt continue de travailler sur de multiples projets. À l’heure actuelle, ce sont ainsi 149 personnes qui sont allouées à Cyberpunk 2, 71 qui s’occupent du projet Sirius, et enfin 26 qui sont sur le projet Hadar. Les 188 développeurs restants, eux, travaillent sur différents services et autres projets non identifiés.

Pour rappel, depuis sa grande annonce aux Game Awards 2024, The Witcher 4 est resté relativement discret. Si CD Projekt n’hésite pas à glisser quelques mots à son sujet de temps à autres, nous n’en avons toujours rien vu en dehors d’un premier trailer et d’une démo technique qui, toutefois, ne représente ni le jeu en lui-même, ni une véritable séquence de gameplay. Cela dit, celle-ci nous a néanmoins permis d’avoir une idée de ce que vise l’équipe polonaise avec The Witcher 4, et une chose est sûre : les fans du RPG sont déjà sous le charme.

Source : CD Projekt RED