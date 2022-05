Il va falloir s’y habituer maintenant, CD Projekt Red donne des nouvelles sur l’avancée de ses projets. Et bonne nouvelle le développement de The Witcher 4 a débuté.

Les choses sérieuses vont commencer. CD Projekt Red a annoncé avoir terminé la phase de recherche autour de celui que l’on appelle pour le moment The Witcher 4. Le prochain jeu autour de l’univers du Sorceleur est donc désormais entré en phase de préproduction, là où le plus gros du travail va être opéré : modélisation du monde ouvert, des personnages, conception de toute la narration, des mécaniques de gameplay etc. Bref, le gros chantier commence.

Les choses avancent pour The Witcher 4

Le développement concret du jeu a donc débuté au premier trimestre de 2022. Pour l’instant, The Witcher 4 est chapeauté par une équipe de 100 développeurs, qui annoncent déjà ressentir les progrès apportés par l’Unreal Engine 5 en termes d’efficacité et de productivité.

Rappelons que le studio polonais a mis son propre moteur au placard et ses laissé séduire par les capacités de celui d’Epic Games, qui serait capable de faire des merveilles en termes de conception de monde ouvert. De son côté CD Projekt Red développe également ses propres outils pour la narration, sans doute pour pousser ses mécaniques de dialogues, de choix et de conséquences encore plus loin.

Il n'y a plus qu'à attendre

Une très bonne nouvelle donc, mais cela ne signifie pas pour autant que nous verrons The Witcher 4 de sitôt. Il faudra encore des années avant que le jeu ne prenne forme et que les développeurs soient prêts à le montrer. Un petit teaser en CGI pour mettre l’eau à la bouche des fans n’est pas exclu mais la priorité est pour le moment donnée au DLC narratif de Cyberpunk 2077.

De son côté, le patch next-gen de The Witcher 3 a finalement été repoussé à la fin de l'année. Il permettra au moins de faire patienter les joueurs en attendant l'arrivée de la nouvelle saga et la prochaine saison de la série Netflix.