D'après un analyste spécialisé de l'économie polonaise et de CD Projekt RED, The Witcher 4 pourrait se placer comme l'un des jeux les plus chers de l'histoire.

Alors qu'une majorité des employés de CD Projekt RED s'attellent au développement de The Witcher 4, la nouvelle trilogie très attendue s'inspirant des œuvres littéraires d'Andrzej Sapkowski pourrait présenter l'un des plus gros budgets de l'histoire de l'industrie vidéoludique. C'est en tout ce qu'a avancé Mateusz Chrzanowski, analyste de Noble Securities qui s'est récemment fendu de nouvelles prédictions concernant le fameux troisième DLC de The Witcher 3 servant de pont entre les deux jeux.

Un The Witcher 4 qui va valoir son colossal pesant d'orins ?

Comme ses prédictions relatives à un nouveau DLC pour The Witcher 3, celles de Mateusz Chrzanowski en lien avec le budget estimé de The Witcher 4 proviennent à nouveau du site polonais Strefa Inwestorów. D'après lui, le premier épisode de la nouvelle trilogie mettant en scène Ciri afficherait aujourd'hui un coût de développement d'environ 1,4 milliard de zlotys polonais, soit environ 330 millions d'euros. L'analyste polonais estime que CD Projekt RED pourrait dépenser un montant similaire pour la campagne marketing du titre, faisant ainsi grimper la note totale à plus de 750 millions d'euros.

À titre de comparaison, Cyberpunk 2077 aurait au total coûté environ 450 millions d'euros (dont environ 400 millions uniquement pour le développement du jeu et de l'extension Phantom Liberty). The Witcher 4 pourrait donc coûter près par rapport au déjà très ambitieux précédent titre du studio polonais. Cela le rapprocherait par ailleurs des jeux les plus coûteux de l'histoire, qui comprennent notamment, Genshin Impact (environ 770 millions), les éternelles arlésiennes Star Citizen et Squadron 42 (près de 850 millions d'euros) ou encore... le jeu mobile Monopoly Go ! (également environ 850 millions d'euros de budget, dont la quasi intégralité proviendrait de la campagne marketing).

Toujours selon Mateusz Chrzanowski, Cyberpunk 2, le prochain projet majeur de CD Projekt RED après The Witcher 4, afficherait de son côté un budget estimé d'environ 350 millions d'euros, en ne prenant probablement en compte que ses coûts de développement, la partie marketing étant pour l'heure quasiment inexistante à son sujet. Qui dit analyses et estimations dit toutefois qu'il faut prendre tout cela avec de prudentes pincettes en attendant des chiffres plus officiels. Tout cela cadrerait cependant avec les énormes ambitions du studio polonais pour ses futurs jeux.

© CD Projekt RED

Source : Strefa Inwestorów