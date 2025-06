En attendant The Witcher 4, Blood of Dawnwalker, son concurrent vampirique à venir en 2026 et développé par d'anciens vétérans de CD Projekt RED, montre du gameplay qui donne très faim.

Tandis que The Witcher 4 ne doit pas sortir avant 2027/2028, le studio Rebel Wolves, composé de vétérans de CD Projekt RED, doit sortir courant 2026 Blood of Dawnwalker, un RPG en monde ouvert mettant l'accent sur la liberté et des choix cornéliens où nous incarnons un hybride humain/vampire. Un synopsis qui met clairement l'eau à la bouche, mais encore fallait-il voir ce qu'il en était du gameplay. Après une apparition au Xbox Games Showcase durant le Summer Game Fest 2025, le titre a justement présenté la chose dans une généreuse vidéo de plus de 20 minutes.

Blood of Dawnwalker par des vétérans de The Witcher 3 sort les crocs et du gameplay

Même si nous n'incarnons pas un sorceleur aux cheveux blancs mais un jeune homme du nom de Coen, Blood of Dawnwalker porte bien la patte de ses développeurs vétérans de The Witcher 3. Dès les premières minutes de la présentation de gameplay consultable ci-dessous, on ressent cette influence. La vidéo commence en effet par la présentation d'un système de combat relativement technique, qui prend également quelques inspirations de Kingdom Come Deliverance 2 où il faudra orienter ses coups par rapport aux actions de son adversaire. Nous avons également droit à un aperçu de l'usage de la magie dans Blood of Dawnwalker, basée sur le sang, l'air et la chaleur, mais au prix de la vie de notre personnage.

L'interface porte également l'influence de The Witcher 3, avec différentes rubriques pour des pièces d'équipement de diverses raretés à affuble à notre personnage, et la nécessité de se soigner pour récupérer des forces, via du butin ou des préparations de notre cru. La vidéo de gameplay poursuit ensuite en nous faisant visiter une ville, qui semble animée d'une certaine vie indépendante de notre protagoniste. Rebel Wolves nous signale que, selon nos choix face aux vampires que l'on traque pour sauver sa famille, les gardes sous leur influence peuvent à terme nous rendre la vie dure dans les territoires qu'ils occupent. Pour rappel, nous avons 30 jours pour sauver notre famille, et le temps n'avancera qu'en réalisant des quêtes importantes avec leur lot de choix ayant un impact majeur sur le reste de notre périple, à l'instar là encore d'un The Witcher. Il s'agira donc d'une ressource à dépenser précieusement.

L'extrait de gameplay de Blood of Dawnwalker se conclut de nuit, où nous pouvons enfin voir les pouvoirs vampiriques de Coen en action. Celui-ci peut ainsi se déplacer de toits en toits, notamment pour trouver une victime innocente afin de se gorger, de manière létale ou non, de son sang. La vidéo se conclut par un combat de boss on ne peut plus sanglant. Voilà en tout cas des prémices très prometteurs en attendant The Witcher 4. Rappelons qu'il s'agit d'un extrait d'une version pre-beta du jeu, qui peut donc être amenée à changer d'ici sa sortie courant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : YouTube