En attendant The Witcher 4, The Blood of the Dawnwalker, son gros concurrent à venir courant 2026 redonne de bonnes nouvelles pour bien démarrer la nouvelle année.

Tandis que CD Projekt RED travaille sur The Witcher 4, des vétérans du studio avaient décidé de leur côté de faire bande à part et de fonder Rebel Wolves, avec pour objectif de « créer des RPG profonds avec une forte dimension narrative ». Leur premier jeu pour répondre à cette mission, The Blood of Dawnwalker, s'avère sur le papier plutôt prometteur, et devait aux dernières nouvelles sortir courant 2026. Via une vidéo visant à souhaiter bonne année à qui de droit, Rebel Wolves a justement partagé de plus amples nouvelles encourageantes pour son titre vampirique.

Une année de sang s'ouvre en vidéo pour le concurrent vampirique de The Witcher 4

À bien des égards, The Blood of Dawnwalker et son studio Rebel Wolves partagent plusieurs éléments faisant toute l'ADN de The Witcher 4 et CD Projekt RED. Rien d'étonnant, compte tenu du fait que de nombreux développeurs de Rebel Wolves avaient auparavant travaillé sur The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Leur premier jeu sous l'égide d'un nouveau studio va ainsi nous emmener dans un vaste monde ouvert au sein d'un univers très dark fantasy, où les vampires règnent en maître. Cohen, notre personnage, va d'ailleurs devenir un hybride humain-vampire pour essayer de sauver sa famille de leurs griffes et d'une épidémie qui fait des ravages... ou succomber à sa part monstrueuse, selon les choix de chacun.

Malgré des effectifs nettement plus petits que ceux travaillant sur The Witcher 4 (environ 450 personnes aux dernières nouvelles), l'équipe derrière The Blood of Dawnwalker partage en tout cas de grandes ambitions, en témoigne la vidéo ci-dessous. Rebel Wolves en profite pour souhaiter une bonne année à celles et ceux qui attendent leur jeu, nous régale de son thème principal, et nous tease à la fin un lieu et des personnages encore jamais vus, qui s'inscrivent superbement et tout en rouge dans un univers vampirique.

Enfin, Rebel Wolves rassure son monde en attendant The Witcher 4 : The Blood of Dawnwalker sortira bien courant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Il faudra toutefois repasser plus tard, potentiellement la nuit, pour découvrir une date de sortie plus précise.

Source : Dawnwalker sur YouTube