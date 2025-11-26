Si de nombreux regards sont actuellement tournés vers The Witcher 4, qui s’impose d’ores et déjà comme l’un des titres les plus attendus de ces prochaines années, un autre RPG ne manque pas non plus de retenir l’attention : The Blood of Dawnwalker. Premier jeu développé par Rebel Wolves, un nouveau studio fondé par d’anciens de chez CD Projekt RED, ce dernier s’annonce en effet comme une proposition très ambitieuse, dont l’objectif est de renouveler le genre avec une approche très singulière. Laquelle ? Celle d’une aventure… sans quête principale.

The Blood of Dawnwalker ne sera pas un RPG comme les autres

« Il n’y a pas de quête principale » a en effet insisté Konrad Tomaskiewicz au micro d’Eurogamer, lorsque le média a pu l’interviewer à l’occasion de la récente cérémonie des Golden Joystick Awards. Dans The Blood of Dawnwalker, « vous acquérez de l’expérience grâce aux quêtes que vous rencontrez » explique le réalisateur du jeu. « Vous savez où se trouve [votre ennemi]. Vous pouvez attaquer cet endroit quand vous le souhaitez. C’est à vous de décider si vous voulez le faire seul ou si vous préférez vous renforcer […] et trouver des alliés pour vous aider ».

À cet égard, d’aucuns pourraient alors être tentés de rapprocher The Blood of Dawnwalker d’un certain Kingdom Come Deliverance 2, sorti plus tôt cette année. Mais pour Tomaskiewicz, le titre se rapproche en réalité davantage des premiers Fallout que du RPG de Warhorse Studios. « Notre jeu ressemble beaucoup aux anciens Fallout, le premier et le deuxième opus, où vous avez un objectif clair et où tout est facultatif » explique-t-il. « Vous parcourez le monde et vous décidez ce que vous voulez faire. Il n’y a pas de quête principale ».

« Nous voulons rapprocher les jeux vidéo des jeux de rôle papier et vous donner la liberté de vivre les expériences que vous souhaitez vivre » conclut ensuite le réalisateur à ce sujet. De quoi préciser davantage la philosophie derrière la conception de The Blood of Dawnwalker donc, qui, pour rappel, invitera le joueur à sauver la famille du protagoniste dans un temps imparti de 30 jours et 30 nuits. En sachant que chaque action importante accomplie au fil de l’aventure fera alors avancer le temps, qui représentera par conséquent une précieuse ressource.

Un jeu qui veut faire avancer le genre

C’est d’ailleurs en ce sens que le concurrent de The Witcher 4 se définit plutôt comme un « bac à sable narratif » que comme un RPG traditionnel. Car si la liberté est inhérente au genre, The Blood of Dawnwalker sera surtout l’occasion pour Rebel Wolves de mettre en scène un monde suffisamment crédible pour être capable de s’adapter à toutes les actions du joueur, peu importe les conditions. « Nous voulions aller de l’avant dans l’évolution, apporter quelque chose de nouveau et créer notre propre espace dans le genre » assure Tomaskiewicz.

Et pour ce faire, l’équipe a évidemment pu compter sur toute l’expérience acquise sur The Witcher 3: Wild Hunt, sur lequel le créateur de The Blood of Dawnwalker occupait également le rôle de réalisateur. « Nous nous inspirons de notre expérience précédente pour retenir les éléments qui, selon nous, rendent la quête intéressante » explique-t-il ainsi. « [Nous cherchons à] construire le récit de manière que vous soyez captivé et immergé dans l’histoire, mais en vous donnant plus de liberté ». Une proposition alléchante, donc, à retrouver dans The Blood of Dawnwalker en 2026.

Source : Eurogamer