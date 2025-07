Futur concurrent de The Witcher 4, The Blood of Dawnwalker promet d’offrir aux joueurs une expérience aussi riche que dépaysante grâce à son monde ouvert rempli d’activités.

Depuis l’annonce de The Witcher 4 aux Game Awards 2024, les joueurs n’attendent qu’une seule chose : pouvoir se plonger dans les aventures de Ciri, qui aura la lourde tâche de prendre la relève après un The Witcher 3 acclamé par la critique. Toutefois, il ne s’agit pas du seul jeu à se trouver dans le viseur des amateurs de RPG. The Blood of Dawnwalker, le premier jeu du nouveau studio fondé par d’anciens de chez CD Projekt RED, est lui aussi très attendu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il promet quelque chose d’énorme.

The Blood of Dawnwalker nous parle de son monde ouvert

En effet, après avoir eu droit à une belle et longue présentation de gameplay le mois dernier, le titre de Rebel Wolves refait régulièrement parler de lui via les réseaux sociaux, grâce auxquels les développeurs répondent aux questions les plus posées par le public. Et l’une de celles qui revient le plus souvent, notamment, est de savoir si le futur concurrent de The Witcher 4 proposera bel et bien un monde ouvert. « Oui, il s’agit d’un jeu en monde ouvert » confirment alors les créateurs de The Blood of Dawnwalker.

Et comme avait pu le laisser entendre la dernière présentation de gameplay, on peut naturellement s’attendre à quelque chose de massif avec « une variété de biomes, tels que des montagnes, des prairies, des tourbières, des marais, des forêts, des grottes » et plus encore. Une belle variété d’environnements donc, au sein desquels on pourra croiser de nombreux PNJ et autres points d’intérêt. Car l’univers de The Blood of Dawnwalker proposera également des sanctuaires, des ruines, des camps de bandits, des nids de monstres ou encore des trésors.

« Nous vous en montrerons davantage plus tard cette année » conclut alors Rebel Wolves après nous avoir mis l’eau à la bouche. En espérant, bien sûr, que tout cela soit convenablement intégré à l’univers, et non un moyen de gonfler artificiellement la durée de vie du jeu avec des activités annexes insipides. Cela dit, quand on sait que The Blood of Dawnwalker est développé par des anciens de The Witcher 3, on part relativement confiants sur la question. Et entre lui et The Witcher 4, cela promet de bien belles heures de jeu pour les amateurs de RPG.

Rendez-vous à la Gamescom ?

Il va cependant falloir continuer à prendre son mal en patience pour l’instant, puisque The Blood of Dawnwalker n’arrivera pas avant 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été précisée par Rebel Wolves. Cela dit, au vu de la communication relativement soutenue dont le titre bénéficie depuis quelques temps, on peut probablement s’attendre à le revoir lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, qui se tiendra le 19 août prochain. Et qui sait, peut-être qu’une date de sortie sera cette fois-ci de la partie.