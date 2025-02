Le nouveau concurrent assumé de The Witcher 4 donne de ses nouvelles. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi on s'attendait, mais ce n'est pas moins prometteur.

L'avenir de la saga du Sorceleur est bien partie avec la récente annonce de The Witcher 4. Cependant, ce nouvel opus devrait compter sur un nouveau concurrent qui est loin de lui être parfaitement étranger. De fait, d'anciens de CD Projekt se sont lancés sur un action-RPG dans une ambiance qui n'est pas sans rappeler leurs précédentes productions au sein du studio polonais. Les dernières déclarations du narrative game designer donne d'ailleurs une idée de ce à quoi nous pourrons nous attendre.

Un concurrent à la hauteur de The Witcher 4 ?

Les joueuses et joueurs de The Wicher 3 ont déjà goûté au savoir-faire de Mateusz Tomaszkiewicz. Ancien lead quest designer sur l'ultime aventure vidéoludique de Geralt de Riv, l'homme est maintenant creative director pour le studio indépendant Rebel Wolves. Avec son équipe, ils planchent sur leur tout premier jeu : The Blood of the Dawnwalker. Ensemble, ils comptent bien prouver qu'un jeu n'a pas besoin d'être un mastodonte pour être mémorable.

Dans une interview pour Games Radar+, Tomaszkiewicz a pu revenir sur les plans de Rebel Wolves concernant le nouveau concurrent de The Witcher 4. Il explique que le studio envisage un jeu plus court que ce que le public a pu connaître de son travail chez CD Projekt. The Blood of the Dawnwalker devrait proposer une campagne de 30 à 40 heures.

Pour autant, Tomaszkiewicz et ses équipes ne manquent pas d'ambition. Le creative director assure que The Blood of the Dawnwalker rivalisera avec les AAA en termes de qualité. Leur objectif est d'atteindre « le niveau de The Witcher 3 », pas moins. Il rappelle également que ce n'est pas tant la taille du jeu qui fait sa valeur. À ses yeux, la qualité prime la quantité. C'est même cette vision qui guide ce Rebel Wolves pendant qu'il cherche à se libérer des contraintes des grands studios.

Il est certain que nos jeux ne sont pas aussi énormes en termes de contenu et d'heures de jeu. Nous sommes un petit studio, c'est notre premier projet. Nous construisons donc quelque chose de plus petit. Pour autant, nous voulons réaliser quelque chose d'aussi robuste en termes de qualité, même si c'est un peu plus court. Mateusz Tomaszkiewicz, ancien lead quest designer de The Witcher 3, pour Games Radar+