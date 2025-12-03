Si vous attendez The Witcher 4 et avez adoré Baldur's Gate 3, voilà une nouvelle qui devrait vous enthousiasmer quant au devenir du prochain jeu de CD Projekt RED.

Alors que le développement de The Witcher 4 continue, CD Projekt RED continue de faire grossir ses équipes afin de donner forme à ce premier épisode d'une nouvelle trilogie avec Ciri dans le rôle principal. Selon le dernier rapport financier du studio polonais, près de 450 personnes travailleraient maintenant sur ce nouveau RPG en monde ouvert dans l'univers d'Andrzej Sapkowski. On a ainsi récemment appris qu'un vétéran de Baldur's Gate 3 fait partie des recrues les plus récentes.

Un vétéran de Baldur's Gate 3 troque ses dés pour des épées de sorceleur sur The Witcher 4

Après avoir recruté le game designer de Kingdom Come Deliverance 2 pour en faire le responsable du design du gameplay de The Witcher 4, CD Projekt RED s'est donc récemment offert les services d'un vétéran d'un autre grand RPG de ces dernières années. Et pas n'importe lequel avec ça, puisque la nouvelle recrue en question a travaillé sur Baldur's Gate 3, le GOTY 2023 absolu.

Sur LinkedIn, Felix Pedulla, qui occupait chez Larian Studios le poste d'artiste cinématique senior, a ainsi annoncé qu'il rejoignait l'équipe de développement de The Witcher 4 en tant que designer cinématique senior. Compte tenu de l'énorme travail réalisé sur les cinématiques de Baldur's Gate 3, qui ont largement participé à son statut de l'un des meilleurs C-RPG de tous les temps, un tel ajout chez CD Projekt RED devrait faire des étincelles.

« Une aventure s'achève, une autre commence ! Je suis absolument ravi d'annoncer que je rejoins l'équipe légendaire de CD Projekt Red en tant que concepteur cinématique senior pour The Witcher 4 ! Contribuer à l'un des studios les plus ambitieux du secteur est un rêve devenu réalité. Il est temps de troquer mes dés de Baldur's Gate 3 contre de l'acier polonais et de me mettre au travail pour créer des cinématiques épiques », peut-on lire sur la publication de Felix Pedulla sur son compte LinkedIn à ce sujet.

Malgré le nombre conséquent de 450 personnes travaillant sur The Witcher 4, il faudra malheureusement faire preuve d'un peu de patience pour en voir la couleur. Le titre ne devrait en effet pas sortir avant 2027 au plus tôt. À noter toutefois que CD Projekt RED entend ensuite déployer The Witcher 5 et 6 dans une fenêtre de six ans après la sortie du quatrième épisode. L'avenir nous dira si le studio polonais saura tenir ses promesses.

Source : LinkedIn