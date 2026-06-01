Il y a quelques jours, CD Projekt RED a enfin confirmé que, en attendant la sortie de The Witcher 4 a priori courant 2028/2029, son grand-frère The Wild Hunt va bel et bien recevoir un troisième DLC, dix ans après sa mise en circulation, nom de code Songs of the Past, à venir quant à lui courant 2027. Peu après cette annonce, le studio polonais a toutefois détaillé ses plans pour le début de la nouvelle trilogie mettant en avant Ciri avec un point qui pourrait décevoir les sorceleurs en herbe.

L'expansion qui confirme la règle en amont de The Witcher 4 ?

Comme toujours depuis un moment avec CD Projekt RED, les dernières nouvelles autour de The Witcher 4 et les autres futurs projets du studio nous proviennent de son dernier appel aux investisseurs. Par l'entremise de son PDG adjoint, Michał Nowakowski, l'équipe de Varsovie a encore confirmé sa volonté de sortir la prochaine trilogie autour de Ciri dans une période de six ans. Or, un tel planning impliquant de sortir trois jeux particulièrement massif ne laisse que peu de place à du contenu annexe, et il semblerait que cela ne soit justement pas dans les plans du studio.

« Comme vous l'avez mentionné dans votre question, nos projets sont plutôt ambitieux. Concrètement, il s'agirait de sortir The Witcher 4 et ses deux suites en six ans. Pour être tout à fait honnête, il nous serait difficile d'ajouter une extension à la trilogie à venir. Voilà où nous en sommes actuellement avec ce projet ». Tandis que The Wild Hunt aura donc eu droit à trois extensions en dix ans d'existence, la trilogie autour de Ciri devra donc a priori se contenter quant à elle des trois jeux pour raconter son histoire.

Cela peut s'expliquer par le fait que Songs of the Past a été réalisé en partenariat avec Fool's Theory, tandis que The Witcher 4 et ses deux suites se feront uniquement avec CD Projekt RED aux commandes. Afin de respecter la cadence de trois jeux en six ans, et malgré plus de 500 développeurs actuellement au travail sur cette nouvelle trilogie, cela ne laisse donc pas de places pour des détours sur la Voie déjà tortueuse des sorceleurs. Ces plans pourraient toutefois changer d'ici là, mais il faudra a prior ise préparer à composer avec une seconde trilogie sans DLC à l'avenir.

Source : CD Projekt RED