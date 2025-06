À l'occasion du State of Unreal 2025 quelques jours avant le Summer Game Fest, The Witcher 4 en a mis plein les yeux avec une impressionnante démo technique, tournant sur l'Unreal Engine 5, a priori sur PS5 à 60 FPS, avec Raytracing inclus. Tout cela s'avérait cependant trop beau pour être vrai, et n'était de fait pas une présentation de gameplay. Ceci étant dit, dans le cadre d'une interview auprès des experts Digital Foundry, son studio a voulu se montrer rassurant quant à ses ambitions pour son prochain titre, dans la limite technique du possible.

Affinage des techniques de Ciri dans The Witcher 4

Suite à la démo technique de The Witcher 4, beaucoup craignent que CD Projekt RED retombe dans les travers de la communication autour de Cyberpunk 2077, avec des promesses trop belles pour être tenables. À l'occasion d'une interview avec les analystes de Digital Foundry, le studio polonais a justement voulu se montrer rassurant sur ce point. En tout cas s'agissant des performances, l'équipe souhaite ne pas reproduire les erreurs du passé. Ainsi, The Witcher 4 ciblerait bien les sacro-saints 60 FPS consoles sur consoles... du moins sur PS5 et Xbox Series X.

Pour ce faire, CD Projekt RED explique qu'il va d'abord optimiser The Witcher 4 pour les consoles afin de s'assurer que le framerate cible y soit stable. Malheureusement, la vilaine petite kikimorrhe qu'est la Xbox Series S risque une fois encore de poser problème sur ce terrain. Selon le studio polonais et, comme on peut hélas s'en douter, « Maintenir 60 FPS sur Series S risque d'être extrêmement difficile. C'est quelque chose qui nous demandera beaucoup de travail et de réflexion ».

S'agissant du PC, le fait que CD Projekt RED souhaite d'abord optimiser The Witcher 4 pour les consoles pourrait être un signe inquiétant. Compte tenu de l'infinité de possibilités des configurations pour ordinateur, la suite de The Witcher 3 risquerait d'avoir des problèmes de performance en fonction du matériel de chacun. Naturellement, il est bien trop tôt pour l'affirmer, puisque The Witcher 4 ne doit pas sortir avant 2027/2028. On croise en tout cas les doigts pour que le studio polonais peaufine bien le tout pour retrouver la célèbre licence et Ciri dans la meilleure forme possible.

Source : Digital Foundry sur YouTube