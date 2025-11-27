The Witcher 4 continue d'avancer et à bonne allure visiblement. Cependant, le projet reste encore entouré de mystère et ça ne devrait pas changer tout de suite.

Nommé parmi les jeux vidéo les plus attendus aux Game Awards, The Witcher 4 sera assurément un événement à sa sortie. Mais l'attente risque d'être encore longue avant d'en voir la couleur. Si le studio CD Projekt a de bonnes nouvelles sur la conduite du projet, il sait aussi maîtriser l'art du silence. Malgré les avancées, les joueuses et joueurs ne doivent pas s'attendre à le revoir de sitôt.

Une équipe de taille pour The Witcher 4

On peut maintenant le dire : la production de The Witcher 4 prend une sacrée ampleur. Même pour CD Projekt, les effectifs concentrés sur le développement de cette suite très attendue sont titanesques. Selon le dernier bilan financier du studio polonais, ce sont désormais 447 personnes qui planchent sur le projet « Polaris », nom de code officiel du titre.

En somme, depuis le premier trimestre 2024, 40 développeurs supplémentaires ont été engagés pour contribuer à The Witcher 4. Cette montée en puissance dans la production est une étape décisive pour CD Projekt. Le studio est déterminé à livrer un opus encore plus ambitieux que les précédents. Dès lors, il tient à se donner tous les moyens pour mener à bien son projet qu'il espère pouvoir sortir en 2027 au plus tôt.

© CD Projekt.

CD Projekt préserve encore le mystère

Malgré cette mobilisation impressionnante en coulisses, le studio ne semble pas décidé à aller trop vite en besogne. C'est maintenant confirmé par le co-PDG de CD Projekt, Michał Nowakowski, The Witcher 4 ne sera pas présenté durant la grande cérémonie des Game Awards 2025.

C'est pourtant lors de l'édition 2024 que CD Projekt a dévoilé le premier trailer officiel de The Witcher 4. Mais, dans l'immédiat, le studio préfère se concentrer sur son travail plutôt que de rentrer tout de suite dans la machine communicationnelle.

Ainsi, les équipes peuvent se concentrer sur l'avancée du projet Polaris loin des projecteurs sans se soucier des retours du public. Un silence stratégique donc, qui risque tout de même de décevoir celles et ceux qui espéraient avoir un nouvel aperçu de The Witcher 4 très bientôt.