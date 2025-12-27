Même 10 ans après sa sortie, The Witcher 3 a encore de très beaux restes, en témoigne cette vidéo à couper le souffle d'une version ultra moddée du jeu en 4K

Malgré son âge certain, The Witcher 3 disposait déjà à l'époque d'une belle direction artistique et d'un moteur plutôt robuste, mais avec cela dit de nombreux bugs à corriger à son lancement. Dix ans plus tard, le titre ne démérite pas face à des jeux bien plus jeunes, notamment grâce à une version next-gen sortie en 2022, mais également à une communauté passionnée de moddeurs qui continuent de faire vivre le chef d'œuvre de CD Projekt RED. La dernière vidéo en date de Digital Dreams l'illustre magnifiquement.

The Witcher 3 n'a pas encore fini de nous ensorceler grâce à la magie des mods

Grâce à une belle quantité de mods visuels, ainsi qu'au dispositif Benis LM, Digital Dreams nous propose encore une superbe balade dans les paysages luxuriants de The Witcher 3. Ce qui plus est avec les potards graphiques poussés à fond, le tout en 4K à 60 FPS pour une fluidité et une netteté totales. La chaîne YouTube complète enfin le tableau avec son ReShade maison, baptisé fort justement Beyond All Limits.

Le résultat est proprement à couper le souffle, et se rapprocherait même à s'y méprendre de l'impressionnante démo technique du digne successeur de The Witcher 3, qui mettait pour rappel en avant les évolutions de l'Unreal Engine 5 grâce à l'étroite collaboration entre Epic Games et CD Projekt RED pour développer The Witcher 4. Sauf qu'il est bien question dans cette vidéo du vénérable jeu original sorti en 2015, et sur l'ancien moteur du studio polonais, le RED Engine. Toujours est-il que le résultat n'a clairement pas à rougir d'étalons graphiques récents.

Notons toutefois que, pour parvenir à ce superbe rendu en 4K/60 FPS de The Witcher 3, Digital Dreams dispose naturellement d'un PC de compétition. Sa configuration embarque en effet une RTX 5090, un Ryzen 7 9800X3D, 64 Go de RAM et un puissant SSD. La vignette de la vidéo ci-dessous indiquant une RTX 4090 et un rendu en 8K est donc erronée, ou provient probablement d'une ancienne vidéo.

Source : Digital Dreams sur YouTube