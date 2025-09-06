Même 10 ans après sa sortie, The Witcher 3 a encore de très beaux restes, en témoigne cette superbe vidéo en 4K, avec en prime un joli twist pour les fans.

Malgré son âge certain, The Witcher 3 disposait déjà à l'époque d'une belle direction artistique et d'un moteur plutôt robuste, mais avec cela dit de nombreux bugs à corriger à son lancement. Dix ans plus tard, le titre ne démérite pas face à des jeux bien plus jeunes, notamment grâce à une version next-gen sortie en 2022, mais également à une communauté passionnée de moddeurs qui continuent de faire vivre le chef d'œuvre de CD Projekt RED. La dernière vidéo en date de Digital Dreams l'illustre bien, qui plus est avec un habile clin d'œil au prochain volet du studio polonais dans la célèbre licence dark fantasy.

The Witcher 3 tient encore les rênes en beauté en attendant la relève

Grâce à une cinquantaine de mods visuels, ainsi qu'au dispositif PLM Ultimate 8.0 Next Gen, Digital Dreams nous propose encore une superbe balade dans les paysages luxuriants de The Witcher 3. Ce qui plus est avec les potards graphiques poussés à fond, le tout en 4K à 160 FPS pour une fluidité et une netteté totales. La chaîne YouTube complète enfin le tableau avec son ReShade maison, baptisé fort justement Beyond All Limits.

Contrairement à ses précédentes vidéos sur The Witcher 3, Digital Dreams apporte cependant un twist notable d'entrée de jeu sur celle qui nous intéresse ici. En lieu et place de ce bon vieux Geralt, cette balade à travers les Royaumes du Nord se fait aux commandes de Ciri. Il ne s'agit toutefois pas de la jeune femme qu'on connaît bien dans le jeu de base, mais de son apparence dans The Witcher 4. La vidéo propose donc en quelque sorte un petit avant-goût de ce que donnerait le prochain jeu de CD Projekt RED, développé cependant sur l'Unreal Engine 5, et non plus sur son moteur maison, le RED Engine.

Notons enfin que, pour parvenir à ce superbe rendu en 4K/160 FPS de The Witcher 3, Digital Dreams dispose naturellement d'un PC de compétition. Sa configuration embarque en effet une RTX 5090, un Ryzen 7 9800X3D, 64 Go de RAM et un puissant SSD.

Source : Digital Dreams sur YouTube