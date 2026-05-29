Après l’annonce de Songs of the Past, l’heure est venue pour CD Projekt RED de faire le point sur ses activités, et il est clair que les créateurs de The Witcher 3 sont en grande forme.

Il y a encore quelques mois, si l’on nous avait dit que The Witcher 3: Wild Hunt ferait un retour en force dans l’actualité malgré l’annonce de The Witcher 4, nous ne l’aurions probablement pas cru. Et pourtant, nous voilà de nouveau à écrire des articles sur le titre depuis deux jours, alors que CD Projekt RED vient tout juste d’officialiser l’arrivée d’un troisième DLC pour 2027. Ou plutôt devrions nous parler d’une troisième extension, puisque le studio s’est montré très clair : les fans peuvent d’ores et déjà s’attendre à quelque chose de colossal.

The Witcher 3 est en grande forme, son nouveau DLC avance bien

En effet, dans la foulée de l’annonce de Songs of the Past, CD Projekt a dévoilé son bilan financier pour le dernier trimestre, avec comme d’habitude un certain nombre de données extrêmement intéressantes. En particulier concernant The Witcher 3, qui vient officiellement de franchir la barre des 65 millions d’unités écoulées depuis son lancement en 2015. De quoi en faire le RPG le plus vendu de tous les temps, donc, ce qui pourrait bien prendre davantage d’ampleur encore l’an prochain avec la sortie de la nouvelle extension.

Une extension qui, comme révélé par le studio, était visiblement prévue pour 2026 à l’origine, mais qui a finalement été repoussée en interne pour mieux atteindre les « exigences de qualité ». Il faut croire que CD Projekt a bien retenu la leçon Cyberpunk 2077. Quoi qu’il en soit, le fait est que Songs of the Past se trouve désormais dans les phases finales de son développement, même si sa date de sortie exacte n’a pas encore été décidée par les équipes. Ainsi, The Witcher 3 reviendra-t-il début 2027 ? À la mi-2027 ? Fin 2027 ? On l’ignore.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que les fans peuvent s’attendre à une extension dans la veine de celle de Blood and Wine, ou de Phantom Liberty pour ceux qui parlent davantage le langage Cyberpunk 2077. Paweł Sasko, directeur de jeu chez CD Projekt, nous l’a indiqué avec humour en marge de la prise de parole du studio en republiant l’extrait d’Idris Elba déclarant en 2023 : « Juste pour être clair, ce n’est pas un DLC. C’est une extension. Vous savez pourquoi ? Parce qu’on fait des extensions. Grosses. Énormes. Monstrueuses ».

Rendez-vous à la Gamescom

Malheureusement, il faudra toutefois prendre son mal en patience avant d’en découvrir davantage sur le retour de The Witcher 3, qui nous en dira plus sur Songs of the Past à l’occasion de la Gamescom en août prochain. Même si CD Projekt a déjà confirmé qu’un nouveau jeu de cartes Gwent sera de la partie, et que les événements de l’extension seront liés au festival Belleteyn. De quoi appuyer l’idée, donc, que Ciri aura un rôle à jouer dans l’aventure, et que celle-ci pourrait faire office de lien entre The Witcher 3 et The Witcher 4.

Source : CD Projekt RED