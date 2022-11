Après de longs mois d'attente, on a enfin une date pour le patch gratuit de The Witcher 3. Et si vous n'avez pas encore le jeu, il y a un moyen de l'avoir pour une bouchée de pain avec tous ses DLC.

The Witcher 3 disponible à -80%, une promo éclair

The Witcher 3 : Wild Hunt sera bientôt plus beau que jamais avec son patch new-gen. Une mise à jour gratuite qui inclut de gros changements et pas seulement techniques. Le gameplay sera également retouché, de nouvelles options de confort comme la possibilité de cacher les points d'interrogation de quêtes sur la carte seront ajoutées, et il y aura aussi la sortie du DLC de la série Netflix sur toutes les plateformes (PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch).

Bref un beau cadeau de Noël qui semble à la hauteur vu les extraits de gameplay magnifiques.

Si vous n'avez pas encore The Witcher 3, la boutique de CD Projekt, GOG, propose la GOTY Edition à 10€ au lieu de 49,99€ sur PC. Une version complète qui comprend le jeu de base et les deux grosses extensions Hearts of Stone et Blood & Wine. Attention cependant, l'offre ne dure que jusqu'à ce soir minuit (dans la nuit du 30 novembre au 1 décembre).

Les autres offres GOG du Black Friday 2022

En plus de The Witcher 3, d'autres soldes GOG du Black Friday sont disponibles parmi :