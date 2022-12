Tous les joueurs PS5 ne sont pas au courant, mais il existe une astuce pour lancer ses jeux plus rapidement s’ils sont compatibles avec une certaine fonctionnalité. C’est le cas de The Witcher 3.

Sept ans après sa sortie initiale, The Witcher 3 s'est offert une seconde jeunesse grâce à son patch next-gen salvateur. Depuis le 14 décembre dernier, les joueurs peuvent redécouvrir le jeu sous un tout nouveau jour, aussi bien sur PC que Xbox Series et PS5. Améliorations de gameplay, textures plus jolies, ray tracing, 4K et tout un tas de nouveautés sont disponibles sur l’ensemble des plateformes. Il y a en revanche une fonctionnalité propre à la console de Sony qui fait l’unanimité chez les joueurs.

Après de longs mois de retard, The Witcher 3 est enfin arrivé sur PS5 et Xbox Series. Alors que les versions physiques de cette mouture next-gen arriveront le mois prochain, les anciens joueurs qui possédaient déjà le jeu sur les consoles de l’ancienne génération peuvent à nouveau découvrir les aventures de Geralt De Riv et de Ciri dans de meilleures conditions. La liste des changements, nouveautés et améliorations est longue, mais le travail abattu par CD Projekt Red force une nouvelle fois le respect. Si toutes les plateformes ont subi le même traitement, les joueurs PS5 ont un petit avantage qui leur permet de progresser plus facilement dans le jeu.

Comme l’ont remarqué plusieurs possesseurs de la console, les cartes Activités propres à la PS5 fonctionnent à merveille avec The Witcher 3. Sur Reddit nombreux sont celles et ceux à vanter les mérites de la fonctionnalité qui permet habituellement de terminer ses quêtes et sa recherche de collectibles plus facilement Cependant, elle est aussi au cœur d’une astuce qui permet de réduire par deux les temps de chargements au lancement du jeu. Sur la home de la PS5, il suffit alors de cliquer sur l’option « Démarrer » ou « Reprendre » plutôt que « Jouer au jeu » pour éviter toutes les cinématiques d'intro et menus qui s’affichent habituellement. Seule l’intro avec le logo de CD Projekt RED est conservée.

La fonctionnalité est très appréciée sur PS5, notamment grâce aux productions maison de Sony qui l’utilise à bon escient. Dans Ghost of Tsushima par exemple, vous pouvez reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté sans aucun temps de chargement. A contrario, les développeurs tiers oublient trop souvent cette feature. CD Projekt Red tire clairement son épingle du jeu grâce à The Witcher 3 en vous permettant de glaner quelques précieuses secondes supplémentaires.