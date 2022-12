Pour le lancement de son gros patch, The Witcher 3 nous offre un guide pour bien se lancer et présente l'une de ses nouvelles fonctionnalités.

The Witcher 3 a le droit aujourd’hui à sa plus grosse mise à jour sur PS5, Xbox Series et PC et CD Projekt a décidé de marquer le coup en partageant un guide de quelques pages, parfait pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps et qui souhaiteraient se faire une piqûre de rappel avant de se relancer dans l'aventure.

Un guide pour bien démarrer sur The Witcher 3

C’est via son compte Twitter que le studio derrière The Witcher 3 a mis à disposition ce guide numérique. Consultable en ligne ou disponible au téléchargement, ces quelques pages d’astuces vous aideront à mettre un pied dans l’univers du sorceleur, en présentant par exemple les différentes écoles, les personnages, les mécaniques de jeu principales ou encore les mini-jeux comme le Gwent.

Ce sera également l’occasion de revenir sur les différentes améliorations liées au patch new gen comme les mods qui ont été intégrés à l’aventure, le contenu supplémentaire comme le mode photo ou les quêtes annexes pour gagner du contenu lié à la série Netflix. Pour voir le contenu de la mise à jour en détail vous pouvez d’ores et déjà consulter notre récapitulatif des notes de patch.

Un mode photo généreux et complet

CD Projekt a également profité de la sortie de sa grosse mise à jour pour présenter de long en large et en travers son tout nouveau mode photo. Les fans de ce genre de fonctionnalité seront aux anges puisque les développeurs fournissent tout un tas d’options et de filtres pour immortaliser vos plus beaux plans. Les photographes en herbe pourront s’en donner à cœur joie.

Notez bien évidemment que ce mode photo est intégré d’office dans le patch new gen qui est disponible depuis ce matin sur PS5, Xbox Series et PC. Au passage, sachez que les versions PS4 et Xbox one auront elles aussi le droit à une petite mise à jour pour leur ajouter du contenu supplémentaire lié à la fameuse série Netflix.