The Witcher 3 revient très bientôt sur les consoles nouvelles générations avec une flopée de correctifs. Plus que les graphismes, des mécaniques détestées des joueurs vont aussi être corrigées.

Repoussées à plusieurs reprises, les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 dans une semaine tout pile. L’upgrade gratuite pour toutes celles et ceux qui ont déjà le jeu apportera son lot d’améliorations technique et graphiques avant tout, mais quelques changements sont à prévoir aussi du côté du gameplay.

Les dégâts de chute corrigés dans The Witcher 3 PS5 et Xbox Series

En l’espace de quelques années, la série The Witcher a connu une recrudescence grâce au troisième opus. En 2015, CD Projekt RED lançait sur le marché l’un des meilleurs open world de cette époque. Sept ans plus tard, le jeu et ses deux extensions vont connaître une seconde jeunesse sur PS5, Xbox Series et PC. Une mise à jour next-gen entièrement gratuite qui ajoutera tout un tas de petits changements conçus pour améliorer l’expérience des joueurs. Et parmi ces modifications, le studio polonais va en profiter pour corriger l’une des critiques les plus récurrentes de The Witcher 3.

C’est Philipp Weber, chargé de la narration et de quêtes sur les productions du studio, qui a annoncé la bonne nouvelle, passée inaperçue jusqu’alors. Il a en effet confirmé dans la foulée de la présentation que les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 allaient revoir à la baisse les dégâts de chute de Geralt. Nombreux sont ceux à être tombés malencontreusement d’un peu trop haut à se plaindre de cette mécanique, trop punitive à leurs yeux. Il faudra néanmoins patienter jusqu'au 14 décembre prochain pour connaître l’ampleur de ce changement afin de savoir s'il est si salvateur que ça. Pour les plus curieux, Digital Foundry a également publié un gros comparatif des moutures PS5 et Xbox Series avec leurs grandes sœurs.