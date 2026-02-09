Ce n’est désormais plus un secret : CD Projekt RED est un studio très occupé. Entre le développement de The Witcher 4, celui de la suite de Cyberpunk 2077, ou encore celui visant à donner naissance à une nouvelle IP, les équipes polonaises n’ont assurément pas le temps de s’ennuyer. Et pourtant, cela ne les empêche pas de fomenter quelques surprises pour les joueurs, qui devraient par exemple dès cette année pouvoir se replonger dans The Witcher 3: Wild Hunt avec un troisième DLC inattendu. Un DLC sur lequel le studio semble d’ailleurs miser gros.

CD Projekt miserait gros avec le DLC surprise de The Witcher 3

C’est en tout cas ce qu’aurait affirmé l’analyste Mateusz Chrzanowski, aka l’homme à l’origine de cette folle rumeur concernant l’existence d’une nouvelle extension. D’après ses dernières déclarations, rapportées par le compte The Witcher 4 News sur X, CD Projekt RED espérerait en effet écouler au moins 11 millions de copies de ce futur DLC de The Witcher 3, avec un prix de vente fixé à environ 30 dollars au lancement. L’analyste aurait alors ajouté que le budget de ce dernier serait d’environ 14.5 millions de dollars, marketing exclus.

Autant dire, donc, que cela est loin d’être un chiffre anodin, car assez peu de jeux peuvent en réalité se targuer d’obtenir de tels résultats. Même avec un budget beaucoup plus conséquent. Cela dit, avec plus de 60 millions de copies vendues à ce jour, The Witcher 3 dispose déjà d’une base de joueurs particulièrement solide. Et si l’on combine cela à l’impatience qui touche les fans de la franchise, déjà bouillonnants à l’idée de pouvoir jouer à The Witcher 4, nul doute que CD Projekt pourrait faire un carton plein avec un nouveau DLC surprise.

Un pont vers la sortie de The Witcher 4

Bien sûr, inutile de préciser que tout ceci reste toutefois à prendre avec de grosses pincettes pour le moment. Car Chrzanowski a beau marteler depuis plusieurs mois que The Witcher 3 reviendra sous le feu des projecteurs cette année, CD Projekt, de son côté, n’a toujours pas donné la moindre information allant en ce sens. Même si, comme précisé par l’analyste et appuyé par IGN ensuite, le DLC en question serait alors développé par Fool’s Theory, soit le studio actuellement à l’œuvre sur le remake de The Witcher premier du nom.

Cela dit, si les informations de Chrzanowski sont vraies, nous ne devrions désormais plus trop tarder à entendre parler de ce projet, puisque la sortie de la nouvelle extension de The Witcher 3 serait prévue pour le mois de mai 2026. Soit dix ans après celle de Blood and Wine, la seconde et dernière extension en date. L’objectif, pour CD Projekt, serait alors de « lancer comme il se doit la campagne marketing de The Witcher 4 », avec lequel ce DLC mystère pourrait bien commencer à tisser quelques liens en vue de la sortie du jeu, potentiellement prévue pour 2027.

Source : X