En coulisses, CD Projekt RED semble se préparer à une annonce imminente et particulièrement attendue autour de The Witcher 3, si l'on en croit de récentes rumeurs sur le sujet.

Tandis que les rumeurs autour d'un troisième DLC de The Witcher 3 enflent grâce à différents rapports d'insiders et d'analystes polonais, au plus près de l'actualité autour de leurs compatriotes travaillant chez CD Projekt RED, le studio à qui l'on doit la trilogie vidéoludique du Loup Blanc aurait récemment teasé que de nouveaux rebondissements se prépareraient bien pour le jeu de l'année absolu de 2015.

CD Projekt RED met cartes sur table pour une annonce prochaine autour de The Witcher 3 ?

Selon de récents bruits de couloir, le fameux troisième DLC de The Witcher 3 après l'excellent Blood and Wine pourrait se dérouler dans la désertique contrée du sud, en Zerricanie. Sauf qu'il doit aussi, selon d'autres échos à son sujet faire le pont entre le dernier épisode de la trilogie de Geralt et The Witcher 4, qui va marquer le début de la trilogie de Ciri. Or, le quatrième épisode de la franchise va au contraire placer son récit dans le nord du monde du Sorceleur. Difficile donc en l'état de voir comment ces deux faisceaux d'indices peuvent cohabiter.

En attendant une confirmation officielle s'agissant de ce fameux nouveau DLC potentiellement en développement pour The Witcher 3 par l'entremise de Fool's Theory (qui travaillerait aussi sur un Remake du premier), CD Projekt RED a récemment posté sur sa page TikTok une vidéo qui a interloqué les fans. Celle-ci traite de l'évolution de Gwent, le célèbre jeu de cartes introduit dans le troisième épisode, et qui a connu d'importantes mutations en parallèle, notamment avec un jeu standalone, une version physique, ou encore Thronebreaker.

La vidéo en question s'accompagne d'une description pour le moins intrigante : « Comment ça a évolué contre comment ça s'est... terminé ? », suggérant donc que CD Projekt RED n'en aurait pas encore totalement terminé avec le Gwent, voire même plus généralement avec The Witcher 3. Ce potentiel teasing a en tout cas alimenté encore les spéculations concernant une prochaine annonce autour d'un nouveau contenu à venir sur le vénérable titre. Reste maintenant à voir si tel sera bien le cas.

