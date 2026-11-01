The Witcher 3 a droit à un mod gratuit très ambitieux qui vous ouvre les portes d'un nouveau royaume, celui de Cintra, autrement dit celui de Ciri. Découvrez comment l'installer sur PC et consoles.

Après son remaster, The Witcher 3 continue d'accueillir des nouveautés. Cette fois, c'est aux fans qu'on le doit. En effet, le mod gratuit Tales of The Witcher ajoute une nouvelle région à découvrir et pas des moindres. Préparez-vous à faire vos premiers pas en Cintra, le territoire dont est originaire Ciri, pour remplir des quêtes inédites sur plusieurs heures. De quoi prolonger le plaisir en attendant le prochain DLC.

Tales of The Witcher Cintra, un nouveau royaume à explorer

Le moddeur Gerwant a abattu un travail colossal avec le mod Tales of The Witcher Cintra. Pensé pour le troisième épisode de la saga, il introduit le royaume dont Ciri n'est autre que la princesse. On y découvre alors la capitale, mais aussi le village d'Hilden et plusieurs territoires environnants, et tout cela avant les événements des jeux et des libres pour une histoire originale.

Ce mod gratuit de The Witcher 3 est donc la garantie d'accéder à une zone inédite, qui n'apparaît pas dans le jeu. Mais, en plus de cela, il ajoute du nouveau contenu scénaristique et des quêtes supplémentaires sur fond de complot et de magie noire. Voici ce qui vous y attend :

12 quêtes, dont 6 quêtes principales

Une économie repensée pour privilégier la chasse aux monstres et gagner plus facilement de l'argent

De nouveaux environnements à visiter

Choisissez votre armure prédilection pour commencer l'aventure

Environ 5 heures de jeu en plus au total

Disponible depuis 2024, le mod Cintra de The Witcher 3 vient d'avoir une belle mise à jour. C'est donc le bon moment pour les PCistes de le redécouvrir et pour celles et ceux qui profitent du remaster sur console, de pouvoir enfin y jouer. Le seul prérequis pour en profiter, c'est de de disposer des DLC Hearts of Stone et Blood and Wine. Si c'est bon de ce point de vue, procédez d'abord à une sauvegarde de votre partie, puis suivez la procédure selon votre plateforme.

Installer Tales of The Witcher Cintra sur PC

Sur PC , commencez par télécharger le mod gratuit sur Nexus Mods

, commencez par télécharger le mod gratuit sur Nexus Mods Ensuite, faites l'extraction des dossiers DLC et MODS dans le répertoire principal du jeu

Une fois le mod installé, lancez The Witcher 3

Sélectionnez « Nouvelle partie », puis « Tales of The Witcher »

Commencez votre nouvelle aventure

Installer le mod The Witcher 3 Cintra sur console

Sur PS5 ou XBOX Series X|S, commencez par associer votre compte CD Projet à mod.io

Lancez The Witcher 3

Rendez-vous ensuite dans le catalogue mod.io pour trouver le mod gratuit Cintra

Abonnez-vous au mod en question

Redémarrez le jeu pour profiter de l'aventure à Cintra