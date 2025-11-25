Le temps passe, et sans que cela ne paraisse, nous approchons déjà doucement mais sûrement du premier anniversaire de l’annonce de The Witcher 4, dévoilé sous nos yeux ébahis lors des Game Awards 2024. Depuis, CD Projekt RED n’a alors pas manqué de se confier sur ce futur projet, dont nous avons notamment pu découvrir une sublime démo technique voilà maintenant plusieurs mois. Et en attendant de pouvoir en découvrir davantage, l’heure est venue pour The Witcher 3: Wild Hunt de s’offrir une nouvelle petite aventure surprise.

Un crossover Sword of Convallaria x The Witcher 3 annoncé

En effet, comme révélé par XD il y a maintenant quelques jours, l’univers de CD Projekt fera prochainement l’objet d’un crossover avec Sword of Convallaria, un JRPG tactique au tour-par-tour en pixel art. Pour l’occasion, le studio n’a d’ailleurs pas hésité à déployer les grands moyens puisque la collaboration avec The Witcher 3 a été teasée par le biais d’un anime mettant en scène Geralt de Riv et Yennefer de Vengerberg à la recherche d’un étrange portail. Une recherche qui, sans surprise, donne alors lieu à un combat musclé contre plusieurs créatures.

Pour ce qui est des détails exacts concernant le crossover, XD se montre pour l’instant relativement secret. Nous avons néanmoins eu la confirmation qu’au moins quatre personnages issus de The Witcher 3 seront de la partie, à savoir Triss Merigold et Ciri, en plus naturellement de Geralt et Yennefer. L’avantage, cependant, c’est que nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant d’en savoir plus, puisque les héros de CD Projekt débarqueront officiellement dans Sword of Convallaria à compter du 28 novembre prochain à 16h (heure française).

Pour la bonne nouvelle, notez d’ailleurs qu’il s’agit d’un titre free-to-play, ce qui permettra donc à tous ceux qui le souhaitent de se lancer dans l’aventure gratuitement. On ignore en revanche si l’intégralité des contenus ajoutés dans le cadre du crossover avec The Witcher 3 seront gratuits, ou si certains nécessiteront de passer par la case « Boutique » comme le veut généralement la coutume. Réponse d’ici quelques jours. En attendant, le monde d’Iria n’attend que vous et votre équipe de mercenaires pour être sauvé sur PC, iOS et Android.

Source : XD