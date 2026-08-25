Trois mois après son annonce et 11 ans après la sortie de The Witcher 3, son fameux troisième DLC Songs of the Past s'est enfin dévoilé en vidéo, en plus d'une énorme surprise pour le jeu original.

Objet de rumeurs depuis un très long moment, CD Projekt RED avait officialisé en mai dernier l'existence d'une troisième extension pour The Witcher 3, intitulée Songs of the Past, développée conjointement avec Fool's Theory. Alors que celle-ci doit arriver courant 2027 et qu'on supputait qu'elle servirait de pont entre la trilogie de Geralt et celle de Ciri qui va débuter avec The Witcher 4, le studio polonais a profité de la Gamescom 2026 pour nous en partager plus de détails via notamment une bande-annonce, mais aussi une énorme surprise pour les joueurs de la première heure.

The Witcher 3 Songs of the Past se dévoile en vidéo à la Gamescom 2026

Avant l'Opening Night Live, la cérémonie d'ouverture de la Gamescom, on savait déjà que son édition 2026 compterait plusieurs invités de marque. Parmi eux, The Witcher 3 et sa troisième extension 11 ans après la sortie du jeu original occupaient évidemment une place particulière pour de nombreux joueurs. CD Projekt RED a donc profité de l'événement pour enfin donner plus de contexte qu'un nom et une image autour de Songs of the Past via notamment la bande-annonce ci-dessous.

Cette nouvelle aventure de The Witcher 3 semble emmener Geralt chez les elfes et les mystères de l'histoire aussi ancienne que complexe d'un peuple persécuté par les humains depuis des siècles, au point de les mener à leur quasi-extinction. Une fois encore, on a droit avec cette bande-annonce à une représentation aussi belle que sinistre de l'univers dark fantasy dont le titre de CD Projekt RED s'inspire, alors que notre sorceleur devra affronter maints dangers et occultes secrets pour mener à bien sa quête.

En attendant d'en apprendre plus, notamment concernant la date de sortie plus exacte de The Witcher 3 Songs of the Past, nous avons déjà une petite idée de ce en quoi l'extension va faire un pont avec The Witcher 4 en introduisant notamment la fameuse chaîne que manie Ciri dans le trailer du quatrième opus. Il faudra donc repasser plus tard pour en apprendre plus au sujet de cette troisième extension à venir courant 2027.

Une énorme version Remaster du chef d'œuvre originale également annoncée, avec d'autres belles surprises

Ce n'était cependant pas tout ce que CD Projekt RED avait à annoncer concernant The Witcher 3. Le studio polonais a en effet profité de la Gamescom 2026 pour officialiser sans crier gare un Remaster du jeu original. Au programme : une refonte graphique pour offrir un nouveau lifting visuel au titre après l'édition Next-Gen accompagnant PS5 et Xbox Series, mais aussi une importante révision du gameplay. On peut ici y voir une sorte de « mise à jour 2.0 », comme le studio l'a fait pour Cyberpunk 2077 avec Phantom Liberty.

Comble du bonheur, il ne faudra pas attendre très longtemps pour (re)découvrir le GOTY 2015 absolu, puisque The Witcher 3 Remaster arrivera le 29 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour accompagner la bonne nouvelle, CD Projekt RED a également annoncé que les détenteurs du jeu original pourront profiter de cette énorme remise au goût du jour gratuitement. De même, celles et ceux n'ayant que le jeu de base et pas les DLC Hearts of Stone et Blood and Wine peuvent actuellement les acquérir gratuitement.

Source : YouTube