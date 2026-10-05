En attendant la sortie de Songs of the Past l'an prochain, voici comment se préparer efficacement à l'ultime extension de The Witcher 3 avant que Geralt prenne définitivement sa retraite.

Onze ans après la sortie du légendaire The Witcher 3, CD Projekt RED et Fool's Theory ont d'une pierre deux coups déployé ce 29 septembre 2026 un Remaster pour lui redonner un coup de frais, puis annoncé qu'une troisième extension intitulée Songs of the Past arrivera courant 2027. Le Remaster étant en partie là pour moderniser le jeu avant son ultime DLC, il s'agit probablement du meilleur moment pour (re)découvrir la grande aventure de Geralt de Riv et pour bien se préparer à son ultime chant du cygne. Voici quelques conseils en ce sens.

Pour rappel, The Witcher 3 Remastered est accessible gratuitement sur PC, PS5, Xbox Series et même Nintendo Switch 2, à condition de posséder une version antérieure du jeu. Cela offre l'accès à l'ensemble des améliorations et nouveautés graphiques et de gameplay du Remaster, mais aussi aux extensions Hearts of Stone et Blood and Wine. C'est là un point important pour justement bien se préparer à Songs of the Past. Pour ce faire, voici ce qu'on vous recommande :

Idéalement finir au moins Blood and Wine : cette extension et Songs of the Past ont le plus de liens scénaristiques, notamment concernant la sortie de retraite de Geralt pour le bien du prochain DLC de The Witcher 3 ;

: cette extension et Songs of the Past ont le plus de liens scénaristiques, notamment concernant la sortie de retraite de Geralt pour le bien du prochain DLC de The Witcher 3 ; Disposer d'un équipement complet de Grand Maître : en plus de son histoire passionnante, Blood and Wine permet de fabriquer les armures de sorceleurs de rang Grand Maître, soit les meilleures armures du jeu. Un équipement de ce calibre ne sera définitivement pas de trop ;

: en plus de son histoire passionnante, Blood and Wine permet de fabriquer les armures de sorceleurs de rang Grand Maître, soit les meilleures armures du jeu. Un équipement de ce calibre ne sera définitivement pas de trop ; Avoir un build complet : Songs of the Past risque par ailleurs de demander un certain niveau minimum et pourrait donc proposer un défi de taille. Il est donc préférable d'avoir un build solide pour y aller sereinement.

D'autres préparations pour The Witcher 3, qui ne sont toutefois pas obligatoires, sauf si vous ne voulez rater aucun dialogue important, seraient éventuellement :

Finir Hearts of Stone , bien que ce DLC soit assez secondaire en comparaison de Blood and Wine et l'intégralité des quêtes majeures du jeu de base et de ses extensions ;

, bien que ce DLC soit assez secondaire en comparaison de Blood and Wine et l'intégralité des quêtes majeures du jeu de base et de ses extensions ; Avoir choisi (ou pas) la romance principale de Geralt entre Yennefer et Triss . Songs of the Past proposera pour rappel de romancer Lilla, cousine de Jaskier , et cela pourrait aboutir en une situation cocasse...

. Songs of the Past proposera pour rappel de , et cela pourrait aboutir en une situation cocasse... Avoir obtenu l'une des « bonnes fins » concernant Ciri, pour que Songs of the Past serve de pont plus logique avec The Witcher 4.

© CD Projekt RED

Combien de temps pour bien se préparer à Songs of the Past ?

En attendant Songs of the Past, une autre question se pose : combien de temps serait nécessaire pour se préparer à l'arrivée de cette troisième extension de The Witcher 3 ? Selon si vous voulez absolument tout débloquer ou aller à l'essentiel, cela va varier :

Finir seulement The Witcher 3 et Blood and Wine pour l'essentiel devrait prendre environ 75 heures ;

Terminer le jeu de base et ses extensions en ligne droite devrait prendre environ 90 heures ;

Tout explorer de fond en comble devrait enfin prendre une centaine d'heures pour le jeu de base, 17 pour Hearts of Stone et 40 pour Blood and Wine, soit environ 160 heures pour l'intégralité de l'aventure.

Enfin, beaucoup de joueurs se demandent s'ils vont profiter de The Witcher 3 Remastered pour tout boucler avant Songs of the Past, ou au contraire attendre la sortie de l'extension pour relancer une partie de 0. Et vous, comment envisagez-vous de découvrir la prochaine extension du RPG légendaire de CD Projekt RED à venir l'an prochain, pour l'heure sans date de sortie plus précise ?