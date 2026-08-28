Nous avons pu interviewer des développeurs de The Witcher 3 Songs of the Past à la Gamescom 2026, et l'extension promet clairement du rêve aux fans de l'univers du sorceleur.

Après avoir conclu en fanfare la soirée d'ouverture de la Gamescom 2026, Jakub Rokosz, directeur de Songs of the Past, l'extension de The Witcher 3 attendue en 2027 développée par Fool's Theory et Despoina Anetaki, designer de quêtes senior chez CD Projekt RE, ont répondu à quelques-unes de nos questions brûlantes sur cette sortie de retraite de ce cher Geralt de Riv 11 ans après la sortie du jeu original. Et comme les précédentes extensions, celle à venir se présente encore comme un gage d'amour de ses créateurs envers le jeu original et les livres dont il s'inspire.

The Witcher 3 Songs of the Past est une extension très personnelle pour ses créateurs et l'univers original

En plus de sa bande-annonce à l'Opening Night Live de la Gamescom 2026, The Witcher 3 Songs of the Past est également jouable au salon allemand pour les participants sur place. Une partie de la rédaction Gameblog en fait partie, et notre bon Matthieu Collin a justement pu s'entretenir avec le directeur de l'extension, Jakub Rokosz (Fool's Theory) et Despoina Anetaki (CD Projekt RED). Nous avons ainsi pu revenir avec eux sur ce projet ambitieux de sortir Geralt de sa retraite pour un dernier contrat avant de passer le flambeau à Ciri dans The Witcher 4.

Une extension centrée sur les liens étroits entre Geralt et Jaskier dans la région natale du barde

« Avec The Witcher 3 Songs of the Past, nous voulions vraiment offrir un chant du cygne à Geralt, mais aussi approfondir son histoire avec Jaskier. On trouve que ce personnage a été un peu survolé dans les jeux, alors qu'il est bien plus nuancé dans les livres qu'un simple compagnon comique », nous a expliqué Despoina Anetaki. L'extension va en effet avoir pour cadre Letten, la région natale de son meilleur ami de barde. « Letten est un cadre enchanteur, qui évoque à nos développeurs des souvenirs d'enfance de la campagne polonaise, mais qui cache aussi de sombres secrets », a ajouté Jakub Rokosz.

Une nouvelle aventure « entre tradition et modernité »

Les développeurs de The Witcher 3 Songs of the Past avaient par ailleurs vraiment à cœur d'offrir une nouvelle aventure à la fois fidèle au jeu original, mais qui apporte aussi de la nouveauté après tant d'années. « Fool's Theory partage énormément d'atomes crochus avec CD Projekt RED, nous étions donc sur la même longueur d'onde en vue d'offrir une expérience qui rend hommage au jeu, mais avec des mécaniques ou des cinématiques plus raffinées par rapport à 11 ans plus tôt », a expliqué Jakub Rokosz.

Sur ce point, le directeur de l'extension a notamment évoqué la chaîne présentée à la fin de la bande-annonce : un élément « longtemps étudié pour les jeux précédents, mais qui n'a été possible qu'avec Songs of the Past, notamment grâce aux ajouts du Remaster ». À noter d'ailleurs que la chaine sera également utilisable dans le Remaster à venir ce 29 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Une troisième extension de The Witcher 3 aussi énorme que les précédentes

Toujours sur le thème de rendre hommage à l'héritage fort de The Witcher 3, Songs of the Past entend bien s'inscrire dans la droite lignée des précédentes extensions du titre qu'étaient Hearts of Stone et surtout l'extraordinaire Blood and Wine. « En termes de contenu, c'est très comparable aux deux autres extensions, mais cela variera entre les joueurs qui veulent seulement terminer la quête principale et ceux qui veulent faire tout le contenu additionnel », a expliqué Despoina Anetaki.

À propos dudit contenu additionnel comme les quêtes secondaires qui ont fait la renommée de The Witcher 3 et ses extensions, on nous a par ailleurs promis qu'il y aura « beaucoup de distractions », a ajouté le directeur de Songs of the Past. Pour toutes ces raisons, voici donc une nouvelle raison pour les fans du chef d'œuvre de CD Projekt RED de se réjouir et de (re)plonger dedans à l'horizon 2027 en attendant le début de la nouvelle trilogie avec Ciri, qui arrivera quant à elle courant 2028.

Source : Interview de Matthieu Collin pour Gameblog auprès de Jakub Rokosz et Despoina Anetaki