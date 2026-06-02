En attendant sa sortie dans le courant de l'année prochaine, il se pourrait qu'on sache déjà ce que nous réserve le fameux troisième DLC de The Witcher 3.

Après le premier DLC de The Witcher 3, Hearts of Stone, qui se déroulait dans le monde ouvert de base de The Wild Hunt et Blood and Wine qui nous emmenait dans un voyage plein de magie chevaleresque à Toussaint, beaucoup de fans se demandent vers quelles contrées de l'univers du sorceleur Songs of the Past compte bien nous emporter, plus de dix ans après la sortie du jeu original. D'après certains qui ont analysé au peigne fin les indices laissés jusque-là par CD Projekt RED, on aurait déjà une réponse toute indiquée. Nous risquons fatalement de SPOILER des éléments susceptibles de figurer dans cette dernière aventure en compagnie de Geralt. N'allez donc pas plus loin si vous ne voulez pas vous gâcher la potentielle surprise.

Des indices du passé pour le prochain DLC de The Witcher 3

Après des mois de leaks et rumeurs, CD Projekt RED a enfin cédé pour officiellement annoncer le fameux troisième DLC de The Witcher 3 sur lequel il travaille en partenariat avec Fool's Theory. Nous avons ainsi eu droit à une fenêtre de sortie courant 2027, ainsi qu'une première image officielle visiblement très révélatrice quant au cadre de Songs of the Past. C'est en tout cas ce qu'a notamment avancé le YouTubeur Neon Knight, qui a analysé différents indices lâchés par le studio polonais sur cette image et même auparavant.

D'une part, l'épée que Geralt porte sur cette première illustration officielle de Songs of the Past serait Melltith, une lame elfique qu'on peut d'ailleurs trouver et équiper dans The Witcher 3, reconnaissable grâce à son pommeau en forme de fleur. La même épée d'ailleurs que celle d'une autre illustration partagée par CD Projekt RED en avril dernier et visant à célébrer Beltane, une fête celtique du printemps qui existe également dans l'univers du sorceleur, et en lien étroit avec l'histoire des elfes.

En rajoutant à cette épée l'inquiétante figure sylvaine derrière Geralt, Neon Knight en déduit que le troisième DLC de The Witcher 3 pourrait nous emmener à Cidaris, une cité construite sur les ruines d'une cité elfique. Que ses théories se confirment ou non, il faut s'attendre à ce que Songs of the Past soit au moins aussi ambitieux et généreux que Blood and Wine, au point de changer les configurations PC requises du jeu. Reste maintenant à voir si cet ultime DLC de The Witcher 3 offrira une dernière aventure digne de ce nom pour Geralt en attendant qu'il passe le flambeau à sa fille Ciri dans The Witcher 4.

Source : Neon Knight sur YouTube