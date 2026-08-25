En amont de son apparition à la Gamescom 2026, The Witcher 3 Songs of the Past a confirmé le retour d'une fonctionnalité très populaire, pour le grand plaisir des fans.

11 ans après sa sortie, The Witcher 3 se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs alors que CD Projekt RED se prépare à présenter plus en détail sa troisième extension, Songs of the Past, à l'occasion de la Gamescom 2026. Si ce nouvel aperçu va se concentrer sur l'histoire principale et son cadre pour la dernière aventure de Geralt de Riv avant de passer le flambeau à Ciri dans The Witcher 4, on sait d'ores et déjà que des fans vont se perdre dans une autre quête qui va faire son grand retour et les occuper pendant des heures : le Gwynt.

Le Gwynt va aussi faire son grand retour dans The Witcher 3 Songs of the Past

Grâce à son histoire passionnante et une approche à l'époque rafraîchissante du monde ouvert, The Witcher 3 demeure un monument du genre Action-RPG et même du jeu vidéo dans son ensemble. Pour beaucoup de fans, le titre a également happé de nombreuses heures de plaisir via une activité parfaitement annexe et facultative, mais terriblement addictive : le jeu de cartes/gestion d'armées Gwynt.

Devenu un phénomène à part entière qui a même accouché d'une adaptation en jeu de cartes ou encore au très bon Thronebreaker en guise de mécanique de gameplay principal, ce mini-jeu introduit dans The Witcher 3 compte définitivement son lot d'adeptes. En attendant de savoir plus en détail quelle aventure va nous proposer Songs of the Past, CD Projekt RED a en tout cas confirmé une très bonne nouvelle pour les fans : plus de Gwynt sera bel et bien au programme.

C'est notamment le Community Manager de CD Projekt RED, Marcin Łukaszewski, qui a confirmé la bonne nouvelle sur X.com en répondant à un fan souhait savoir s'il y aura plus de Gwynt à découvrir dans The Witcher 3 Songs of the Past. Ce à quoi on lui a répondu « C'est confirmé à 100% ! ». La réaction de la communauté ne s'est pas faite attendre, avec une excitation palpable.

Rendez-vous à l'Opening Night Live de la Gamescom 2026 pour plus d'informations sur Songs of the Past

Si le passage de The Witcher 3 Songs of the Past ne devrait pas se concentrer sur le Gwynt mais plutôt sur le synopsis de cette extension, CD Projekt RED devrait vraisemblablement profiter de l'Opening Night Live de la Gamescom 2026 pour préciser la date de sortie de celle-ci, pour l'heure attendue courant 2027. Nous devrions donc savoir plus exactement quand les fans pourront à nouveau consacrer leur vie à enchaîner les parties de Gwynt. Rerndez-vous donc ce soir en direct à partir de 20 heures pour découvrir tout cela.

Source : X.com