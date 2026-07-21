En attendant sa sortie l'année prochaine, le nouveau DLC de The Witcher 3 baptisé Songs of the Past fait une grande annonce en amont de la Gamescom 2026.

Fin mai dernier, CD Projekt RED officialisait enfin l'objet de vives rumeurs depuis des mois, à savoir l'existence d'un troisième DLC pour The Witcher 3, onze ans après sa sortie. Du nom de Songs of the Past et pour l'heure forte d'une seule image officielle, cette nouvelle extension sortira courant 2027 sur les versions PC, PS5 et Xbox Series du jeu. À l'approche de la Gamescom 2026, le studio polonais a, après Tides of Annihilation il y a quelques jours, confirmé sa présence au salon allemand pour en présenter davantage.

The Witcher 3 Songs of the Past sera présent à la Gamescom 2026

Via le compte X.com officiel de la franchise, CD Projekt RED a en effet confirmé que The Witcher 3 Songs of the Past fera partie des invités privilégiés de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2026, autrement appelée l'Opening Night Live et organisée par Geoff Keighley. « Notre chemin vers la Gamescom 2026 commence par l'ONL. Le 25 août, venez découvrir un aperçu de The Witcher 3 Songs of the Past durant la présentation ! ».

Plus précisément, l'Opening Night Live de la Gamescom 2026 se tiendra le 25 août à partir de 20 heures chez nous, avec une retransmission en direct notamment sur les chaînes Twitch et YouTube officielles des Game Awards. The Witcher 3 Songs of the Past ne sera qu'un des nombreux invités de la soirée d'ouverture du salon allemand, qui se place comme le second gros rendez-vous estival majeur de l'industrie du jeu vidéo après le Summer Game Fest 2026.

Qu'attendre de cette première présentation de la troisième extension de The Wild Hunt ?

Pour l'heure, à part un nom, une image d'illustration et une sortie en 2027, la troisième extension de The Witcher 3 reste majoritairement nimbée de mystère. La seule image officielle à notre disposition laisse cependant entrevoir quelques indices quant à la thématique centrale de ce nouveau DLC : les elfes. Quant à savoir où exactement la Voie mènera Geralt, qu'il s'agisse bien de la cité elfique de Cidaris ou un tout autre lieu, il faudra cependant attendre l'Opening Night Live 2026 pour le découvrir, ainsi probablement qu'une date de sortie plus précise.

Au-delà d'une apparition à la soriée d'ouverture de la Gamescom 2026, gageons que les participants au salon qui se tiendra à Cologne du 26 au 30 août 2026 auront également l'occasion de mettre la main sur une démo de The Witcher 3 Songs of the Past, avec potentiellement une mise en ligne pour le reste du monde en aval de la conférence. Voilà en tout cas un rendez-vous à surveiller de près pour les fans des romans d'Andrzej Sapkowski et des RPG de CD Projekt RED.

Source : The Witcher sur X.com