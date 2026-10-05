En attendant la sortie de l'extension Songs of the Past pour The Witcher 3, ses développeurs assurent encore aux fans une richesse, notamment narrative, similaire aux précédentes.

Peu après la sortie globalement en fanfare de The Witcher 3 Remastered, malgré quelques correctifs encore nécessaires, ses développeurs chez Fool's Theory continuent de travailler en parallèle sur Songs of the Past, son extension à venir l'an prochain. Dans le cadre d'une récente interview, sa directrice créative, Karolina Kuzia-Rokosz, a partagé de plus amples détails sur comment se préparer à cette prochaine aventure, que l'on ait envie de s'y lancer immédiatement, et de comment l'histoire va s'adapter en fonction de si on a terminé le jeu de base et ses précédentes extensions.

Faut-il finir les précédentes extensions en préparation de The Witcher 3 Songs of the Past ?

Chronologiquement, Songs of the Past se déroule plusieurs années après les événements de Blood and Wine, la magistrale seconde extension de The Witcher 3. En principe, la fin de cette extension devrait avoir des conséquences sur l'histoire de la prochaine. Rappelons cependant que Geralt est supposé avoir pris sa retraite, dans le cas de Blood and Wine, à Toussaint, après avoir hérité d'un vignoble, pour mieux profiter de la vie et de ses proches. Comment Fool's Theory va justifier cela pour qui n'a pas terminé l'extension reste à vérifier.

Karolina Kuzia-Rokosz, directrice créative de The Witcher 3 Songs of the Past, a toutefois indiqué dans une interview auprès de Video Game Chronicles que « l'histoire de l'extension va s'adapter aux actions du joueur ». Si d'aventure un joueur n'a pas fini Hearts of Stone et Blood and Wine, cela ne l'empêchera pas de profiter de la prochaine extension. « « D'un point de vue pratique, les joueurs pourront commencer Songs of the Past immédiatement après avoir terminé l'histoire principale de The Witcher 3. Vous n'êtes donc pas obligé de terminer les précédentes extensions », a ajouté la directrice créative de l'extension.

Quelles conséquences auront les actions des joueurs sur l'histoire de Songs of the Past ?

Comme l'a indiqué Karolina Kuzia-Rokosz, Songs of the Past va, comme The Witcher 3 et ses extensions, s'adapter aux actions du joueur de différentes manières. « Bien sûr, nous poursuivons l'histoire selon que le joueur a terminé les précédentes extensions ou non. Nous intégrons cela au récit, aux dialogues, aux conséquences, et ainsi de suite », a t-elle précisé.

En pratique, le fait de terminer ou non les précédentes extensions de The Witcher 3 devrait donc avoir un impact notamment sur la présence ou l'absence de certains dialogues, ou encore le sort de certains personnages qui ne devraient en principe pas être présents dans Songs of the Past, de même que certains objets et équipements uniques. Cela ne devrait cependant pas empêcher les joueurs de profiter de l'extension en tant que telle, à moins de ne vouloir rien manquer du lore passionnant de l'univers.

Combien de temps faut-il pour finir The Witcher 3 et ses deux extensions ?

Rappelons que Songs of the Past ne sortira que courant 2027, sans date de sortie encore précise. Alors que The Witcher 3 Remastered est fraîchement sorti ce 29 septembre 2026, c'est peut-être l'occasion idéale pour boucler le jeu de base et ses extensions avant l'arrivée de la prochaine, si le cœur vous en dit. Dans ce cas, voici ce que How Long to Beat nous dit sur le temps nécessaire pour arriver au bout de tout ça :

The Witcher 3 : environ 51 heures pour l'histoire principale et environ le double pour en faire le tour ;

Hearts of Stone : 10 heures pour l'histoire principale et environ 17 heures pour en faire le tour ;

Blood and Wine : 15 heures pour l'histoire principale et environ 40 heures pour en faire le tour.

De ce qu'on en sait, Songs of the Past devrait de son côté proposer une durée de vie similaire à celle de Blood and Wine. Vous voilà prévenus à ce propos.

Sources : Video Game Chronicles ; How Long to Beat