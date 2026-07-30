Après nous avoir tenus en haleine pendant de nombreux mois, la grande nouvelle a finalement été officialisée par CD Projekt RED fin mai : Geralt de Riv reviendra. Non pas dans The Witcher 4, dont le développement suit tranquillement son cours, mais dans Songs of the Past, la nouvelle extension de The Witcher 3: Wild Hunt prévue pour 2027. Et dix ans après avoir fait ses adieux au personnage – si l’on omet le film de Netflix sorti en 2025, l’heure est venue pour Doug Cockle de retrouver le héros auquel il a donné vie pendant trois jeux.

Silence, doublage de The Witcher 3: Songs of the Past en cours

En effet, alors que le studio polonais se prépare actuellement pour la Gamescom 2026, où la présence de The Witcher 3: Songs of the Past a désormais été confirmée, il semblerait que l’interprète de Geralt de Riv soit de retour en studio pour de nouvelles aventures. C’est en tout cas ce que laisse entendre, sans trop de doute, la photo qu’il a postée sur ses réseaux sociaux, où il pose devant un écran où apparaît le jeu avec la mention : « De nouveau ensemble… ». Vous avez dit doublage en cours ? Vous avez sûrement raison.

Et à la vue du grand sourire et du regard plein d’entrain qu’arbore l’acteur sur la photo, il est clair que ces retrouvailles avec The Witcher 3 représentent pour lui un grand moment. « Ne faites pas attention… Je rends juste visite à un vieil ami », se fend-t-il d’ailleurs sur X, avant de glisser une petite mention à Ablette. Au compte officiel de la franchise, ensuite, de rebondir en déclarant que « The Witcher et Ablette sont de retour sur la route » ; tandis que les fans de The Witcher 3 sont également nombreux à partager leur enthousiasme sous le post de Cockle.

Le DLC annoncé à la Gamescom, avec une présentation publique

Malheureusement, pas plus de détails sur Songs of the Past n’ont été révélés pour l’occasion. Heureusement, ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant de voir CD Projekt reprendre la parole à son sujet, puisque The Witcher 3 sera présent lors de l’Opening Night Live de la Gamescom le 25 août prochain. Et les choses ne s’arrêteront d’ailleurs pas là, puisque pour les chanceux qui auront l’opportunité de se rendre au salon allemand, une présentation plus approfondie de l’extension sera également ouverte au public.

Source : Doug Cockle