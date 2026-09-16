Vous êtes du genre à mettre pause pour réfléchir à vos choix dans The Witcher 3: Wild Hunt ? Bonne nouvelle : il s’agit du meilleur compliment que vous pouvez faire à CD Projekt RED.

Le 29 septembre prochain, The Witcher 3: Wild Hunt sera de retour au travers d’une version remastérisée, qui viendra préparer le terrain pour la nouvelle extension du jeu, Songs of the Past, attendue pour 2027. À cette occasion, CD Projekt RED ne manque alors pas de s’exprimer à son sujet via de nombreuses interviews, qui en révèlent davantage sur la philosophie derrière la conception du jeu. Et pour le directeur narratif du projet, un joueur qui met pause avant de prendre une décision au cours de l’histoire est incontestablement un signe de réussite.

The Witcher 3, un jeu pensé pour faire réfléchir avec intensité

En effet, comme tout bon RPG, The Witcher 3 propose une aventure bardée de choix qui peuvent influencer dans un sens dans comme dans l’autre le destin de Geralt de Riv comme des personnages qui l’entourent. Et comme ont déjà pu en témoigner un grand nombre de joueurs, certains choix s’avèrent si cornéliens qu’ils en arrivent parfois à mettre le jeu en pause pour prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Ce qui, pour Marcin Blacha, est le signe que lui et son équipe ont bien travaillé en écrivant l’histoire.

« Avant toute chose, un choix doit vous faire réfléchir », a déclaré le directeur narratif de The Witcher 3 auprès de PC Gamer. « Il ne peut pas être évident. On ne peut pas se contenter de choisir l’une des options en appuyant constamment sur le bouton A. C’est donc la première chose. La seconde, c’est qu’en plus de cet équilibre, le jeu doit avoir une certaine gravité », explique-t-il. « Il doit être sérieux. Il doit vous amener à réfléchir soit à la vie, soit à l’humanité, soit à ce problème particulier ou aux difficultés que les personnages peuvent rencontrer à ce moment-là ».

« Je ne cesse de répéter que, dans The Witcher 3, lorsqu’un choix vraiment important se présente, il doit être conçu de telle sorte que le joueur pose sa manette, se lève, et se mette à marcher en réfléchissant à ce choix, puis revienne pour prendre sa décision ». Si, comme beaucoup d’autres joueurs, vous avez parfois eu tendance à mettre le jeu en pause pour prendre le temps de réfléchir, sachez donc que vous ne pourriez pas faire meilleur compliment aux scénaristes de CD Projekt RED, qui ont tout fait pour vous placer dans une telle situation.

Songs of the Past ne ménagera pas non plus les joueurs

« Il s’agit de réfléchir », conclut finalement le directeur narratif de The Witcher 3 à ce sujet. « Il s’agit de plonger le joueur au cœur du jeu et des problèmes auxquels sont confrontés les personnages, mais aussi de transmettre un message sur qui nous sommes, sur le fonctionnement du monde ou encore sur les difficultés que la vie peut parfois présenter ». Naturellement, les futurs joueurs de Songs of the Past peuvent alors d’ores et déjà s’attendre à y retrouver la même philosophie dans l’écriture, comme confirmé par Blacha.

« Évidemment », a-t-il répondu quand la question lui a été posée. « Je veux dire, on n’essaie pas d’éviter les choix difficiles, et on ne cherche pas non plus à éviter de mettre les joueurs mal à l’aise. Donc je peux vous promettre que vous trouverez les deux dans Songs of the Past, et qu’il vous arrivera parfois de regretter [votre décision] et de devoir recharger la partie pour refaire votre choix ». Voilà qui devrait faire plaisir aux fans de The Witcher 3, qui auront avant cela de bonnes raisons de se confronter de nouveau aux conséquences de leurs choix avec le remaster à venir.

Source : PC Gamer