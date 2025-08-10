Le 18 mai dernier, The Witcher 3 fêtait son dixième anniversaire. CD Projekt RED a fêté l'occasion en fanfare par de nombreux biais, dont notamment l'accès aux outils de modding même sur consoles. Malgré son âge certain, ce chef d'œuvre qui a marqué l'industrie du jeu vidéo d'une empreinte indélébile n'a pas encore fini de nous surprendre, en témoigne la découverte par un joueur ayant environ 1 000 heures de jeu à son actif d'un secret qu'il n'avait encore jamais vu.

Un secret enflammé à Novigrad, la ville principale de The Witcher 3

Sur de nombreux points, The Witcher 3 est une magistrale prouesse technique et narrative pour un jeu sorti en 2015. Les aventures de Geralt de Riv dans un monde ouvert extrêmement complexe et riche sont innombrables, et de nombreux joueurs pourtant très investis sur le titre continuent d'être surpris par des événements inattendus, alors qu'ils pensaient en avoir entièrement fait le tour.

Tel est le cas de skip13ayles, un joueur comptant tout de même 1 000 heures de jeu sur The Witcher 3. Celui-ci a récemment posté un clip sur Reddit montrant un événement aléatoire qu'il n'avait jamais vu. La scène se déroule aux abords de Novigrad, alors qu'un sorcier est sur le point d'être brûlé au bûcher. Difficile toutefois de compatir à son sort, l'homme ayant traité Triss Merigold d'un nom peu avouable alors que celle-ci se battait pour libérer tous les magiciens persécutés de la ville. Le joueur a toutefois voulu le secourir en éliminant les gardes (mais aussi de pauvres civils innocents) s'apprêtant à immoler l'individu. Un passage bien intégré par les développeurs, puisqu'il remerciera ensuite son sauveur, et on le retrouvera lorsque Triss organisera la fuite de ses semblables plus tard dans la quête associée de The Witcher 3.

Plusieurs joueurs ont réagi au clip, déclarant n'avoir également jamais vu ce passage. D'autres indiquent avoir abordé la situation autrement, notamment en lançant le signe d'Aard pour éteindre les flammes, permettant ainsi aux civils de s'enfuir avant l'échauffourée. Ainsi, The Witcher 3 ne cesse de nous surprendre, même après tant d'années. Espérons que The Witcher 4 sera aussi profond que son illustre aîné, voire même plus encore grâce à l'Unreal Engine 5.

Source : Reddit