Le designer d'une des quêtes les plus iconiques de The Witcher 3 explique 11 ans après comment il aurait pu la rendre encore plus mémorable qu'elle ne l'était déjà.

The Witcher 3 a marqué le monde du RPG de son empreinte grâce à l'écriture mature et profonde de ses quêtes. Parmi les plus mémorables figure très certainement l'arc du Baron Sanglant, dans le premier acte de l'histoire principale. Mais son créateur, Paweł Sasko, vétéran de CD Projekt RED, estime rétrospectivement et avec plus d'expérience à son actif qu'il aurait pu en faire quelque chose d'encore mieux en évitant de nombreuses erreurs.

Parmi les premières quêtes majeures de The Witcher 3 après le prologue, l'arc du Baron Sanglant encapsule tout ce qui a fait la renommée du chef d'œuvre de CD Projekt RED, avec une narration toute en nuances, des choix cornéliens aux conséquences plus ou moins dramatiques, des retournements de situation inattendus, et des personnages bien plus complexes que ce qu'ils laissent entrevoir à leur premier contact.

Pourtant, Paweł Sasko , le designer de cette quête iconique de The Witcher 3, qui avait déjà expliqué qu'il avait dû la réécrire de nombreuses fois avant qu'elle prenne la forme qu'on connaît, a confié dans une interview auprès de Kotaku qu'il a « commis tellement d'erreurs sur cette quête. Dans sa conception, elle dure près de quatre heures une fois bouclée. Sur le plan narratif, c'est une réussite, mais j'aurais pu raconter cette histoire avec un meilleur rythme ». Il estime notamment qu'il aurait pu la raccourcir en enlevant quelques pirouettes scénaristiques qui étaient selon lui en trop, pour qu'elle soit plus digeste et donc plus mémorable encore.

© CD Projekt RED

Des erreurs riches d'enseignements pour CD Projekt RED

Malgré tout, la quête du Baron Sanglant de The Witcher 3 a définitivement marqué les esprits, et reste un cas d'école en terme d'écriture de qualité. Et les erreurs que son designer a identifié ont servi d'enseignement pour ses créations suivantes ainsi que le savoir-faire de CD Projekt RED dans le domaine. « La méthode que nous avons adoptée pour les extensions de The Witcher 3 et de Cyberpunk 2077 consiste à structurer le gameplay en séquences ciblées d'environ 40 minutes, mêlant intensité, thématique et narration. Ensuite, nous offrons au joueur un moment de répit durant lequel le monde s'ouvre à nouveau à l'exploration », a expliqué Paweł Sasko.

Espérons qu'on retrouvera cette même qualité d'écriture justement pour Songs of the Past, la troisième extension de The Witcher 3 à venir courant 2027, ainsi que sur sa suite, The Witcher 4, ou encore Cyberpunk 2 et l'ensemble des futurs projets très attendus de CD Projekt RED.

Source : Kotaku