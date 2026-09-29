Est-ce que vous avez la bonne version pour profiter gratuitement de The Witcher 3 Remastered ? Quelles sont celles compatibles ? On vous donne toutes les réponses.

C’est le grand jour ! Quelques semaines après son annonce surprise à la Gamescom 2026, The Witcher 3 Remastered est disponible sur toutes les plateformes depuis le 29 septembre à midi. Cette version ajoute en outre plusieurs améliorations graphiques, des nouveautés de gameplay, des améliorations pour les combats, le crossplatform pour les mods permettant ainsi aux joueurs consoles d'en profiter, quand CD Projekt intègre directement dans le jeu certains des mods emblématiques de la communauté. C’est une grosse mise à jour de 45 Go que les joueurs devront télécharger, mais une question semble persister chez certains joueurs : comment débloquer gratuitement The Witcher 3 Remastered et quelles versions permettent d’y accéder. Face à la confusion, CD Projekt a répondu de façon limpide : « Toutes les versions qui existent dans le monde ».

Quelles versions pour avoir gratuitement The Witcher 3 Remastered ?

Si vous possédez déjà une version du RPG sur console ou PC, vous serez ainsi en mesure de mettre à jour le jeu gratuitement pour le faire passer dans sa version The Witcher 3 Remastered. Cela inclut le jeu de base, l’édition Complete ou même la version GOTY. Peu importe celle qui traîne dans vos étagères ou dans votre bibliothèque numérique, elles sont toutes compatibles sans exception. Seule condition en revanche, y jouer sur les plateformes compatibles, à savoir PS5, Xbox Series X ou S, PC et Nintendo Switch 2. On rappelle également que vos copies intégreront désormais gratuitement les deux extensions, autrefois payantes, Hearts of Stone et Blood and Wine. Pour profiter de The Witcher 3 Remastered, il vous suffira ainsi de lancer la mise à jour, disponible depuis ce 29 septembre 2026 à midi.

Est-ce que vous pouvez avoir The Witcher 3 Remastered avec une version PS4 et Xbox One ?

Et si vous jouez encore sur une ancienne génération ? C’est là que ça se complique légèrement. Si CD Projekt RED supporte bien des mises à niveau gratuites vers la next-gen, c’est-à-dire que si vous possédez une version PS4 vous pouvez jouer à The Witcher 3 Remastered sur PS5, il sera cependant impossible d’en profiter sur les consoles de l’ancienne génération, non compatibles avec cette nouvelle version. Il faut dire que cette nouvelle édition est encore plus gourmande graphiquement et apporte de nombreuses nouveautés, aussi bien pour les combats, l’exploration, le Gwent, les éclairages, le mode photo, l’accessibilité et bien plus encore. En bref, si The Witcher 3 dort quelque part dans votre bibliothèque ou sur vos étagères, votre copie vous donnera accès à The Witcher 3 Remastered, à condition d’avoir la bonne console pour le faire tourner.

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Quelles sont les nouveautés de TW3 Remastered ?

Si vous vous demandez ce que change ou ajoute The Witcher 3 Remastered, nous vous avons compilé une liste, non exhaustive, des plus grandes nouveautés apportées par cette nouvelle version. Nous vous renvoyons vers notre article compilant la liste complète des changements officiellement communiquée par CD Projekt RED pour davantage d’informations.

Prise en charge des mods sur consoles

Nouveau modèle de shader amélioré, mise à jour de nombreux modèles et textures à partir des ressources du mod The Witcher 3 HD Reworked Project.

Amélioration de l'éclairage et des ombres pour l'herbe et la végétation, nouveaux effets visuels pour les signes et pour les compétences.

Intégration du rendu natif sous DirectX 12, amélioration des couleurs et contrastes.

Mise à jour des réglages du HDR avec ajout de nouvelles options et autres améliorations.

Amélioration du système de compétences et rééquilibrage des compétences dans The Witcher 3.

Intégration du transmog pour reforger votre équipement pour modifier son apparence sans altérer ses statistiques.

Amélioration du comportement au combat

Amélioration du contrôle, des déplacements et des animations de Geralt et Ablette

Ajout d’une scène pour la méditation

Réorganisation de l'écran des compétences en un arbre de compétences plus intuitif.

Mise à jour de l'écran de la carte permettant de changer plus facilement de quête suivie. Les butins proches peuvent désormais être regroupés dans une seule fenêtre

Nouveautés pour le mod photo.

Ajouts de fonctionnalités d’accessibilité pour faciliter le jeu.

Source : CD Projekt RED