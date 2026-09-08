Déjà proposé gratuitement pour les détenteurs du jeu de base, The Witcher 3 Remastered va également faire plaisir aux fans qui y ont déjà beaucoup joué.

En attendant sa sortie le 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, The Witcher 3 Remastered continue de partager des détails sur les fonctionnalités à attendre sur cette nouvelle version du chef d'œuvre de CD Projekt RED sorti en 2015. S'il s'agit bien d'une cure de jouvence tant au niveau des graphismes que du gameplay, ce Remaster va toutefois faire quelque chose d'inhabituel pour ce genre de format : il conservera les sauvegardes et les succès/trophées de la version originale.

The Witcher 3 Remastered rassure les fans et conservera sauvegardes et succès/trophées de la version d'origine

La plupart des Remasters se comportent comme un nouveau jeu, avec leur lot de succès et des sauvegardes incompatibles avec le jeu d'origine. Une chose qui a visiblement inquiété de nombreux joueurs s'agissant de celui de The Witcher 3. CD Projekt RED a toutefois tenu à rassurer son monde en confirmant officiellement notamment via un message sur son compte X.com officiel que les vétérans du jeu original pourront donc conserver leurs sauvegardes et succès/trophées dans le Remaster.

« Nous avons bien vu vos questions concernant The Witcher 3 Remastered ! Bonne nouvelle : vos sauvegardes actuelles seront compatibles avec la mise à jour et vous pourrez donc reprendre la Voie exactement là où vous l'aviez arrêtée. Vos succès et trophées débloqués seront également compatibles », a donc annoncé sans équivoque CD Projekt RED.

Compte tenu que The Witcher 3 supporte la cross-progression, il se pourrait d'ailleurs qu'il soit possible d'utiliser les sauvegardes du jeu de base sur une plateforme pour les transférer sur une autre pour son Remaster. Il apparaît toutefois plus prudent, notamment pour les succès sur PC et Xbox et les trophées sur PlayStation de rester sur les mêmes plateformes entre The Wild Hunt et son Remaster.

Certains joueurs auraient justement préféré que le Remaster de The Wild Hunt soit une nouvelle version

Si la plupart des joueurs ont réagi très positivement à la nouvelle de CD Projekt RED s'agissant de la conservation des sauvegardes et succès/trophées entre The Witcher 3 et son Remaster, certains ont déploré le fait que cela enlève une partie de l'envie de redécouvrir ce titre légendaire sous un nouveau jeu.

Quelques personnes ayant commenté la publication ci-dessous auraient en effet préféré pour vraiment repartir de 0 pour « tout 100% à nouveau ». Il sera peut-être possible de le faire, mais en jouant au Remaster sur une autre plateforme et en désactivant la cross-progression. Rendez-vous à partir du 29 septembre 2026 à la sortie de The Witcher 3 Remastered pour en avoir le cœur net.

Source : CD Projekt RED sur X.com