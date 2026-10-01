Bonne nouvelle pour les joueurs Nintendo : The Witcher 3 Remastered, sorti le 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series mais aussi Nintendo Switch 2, et en principe gratuit pour tout possesseur du jeu original, peut être justement jouable gratuitement sur Switch 2, même sans posséder le jeu. Des utilisateurs ont en effet découvert une astuce impliquant d'insérer une cartouche Switch du jeu original, y compris provenant d'un prêt.

The Witcher 3 Remastered gratuit sur Nintendo Switch 2 grâce à une simple astuce

The Witcher 3 Remastered est pour rappel sorti le 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. CD Projekt RED avait annoncé que cette importante remise au goût du jour tant graphique qu'au niveau du gameplay pour son chef d'œuvre sorti à l'origine en 2015 ferait office de mise à jour gratuite pour tous ceux qui possèdaient déjà une version précédente du titre. Sur Switch 2, les joueurs ont à ce propos découvert une subtilité : ce serait la cartouche physique qui donne droit au Remastered, pas le compte de son propriétaire.

L'astuce permettant de profiter gratuitement de The Witcher 3 Remastered sur Nintendo Switch 2 provient de l'utilisateur Reddit Erik_REF, puis relayée par d'autres utilisateurs sur la Toile. Une fois la version Remastered réclamée, elle est semble-t-il bel et bien liée au compte Nintendo, et la cartouche Switch 1 n'est alors plus nécessaire pour jouer.

Comment récupérer le Remaster gratuitement sur Nintendo Switch 2

La manipulation prend quelques minutes, le temps du téléchargement mis à part :

Procurez-vous une cartouche Switch de The Witcher 3 : la vôtre, celle d'un ami, d'un membre de la famille, ou par un prêt quelconque.

Mettez à jour votre Nintendo Switch 2 vers le dernier firmware, ainsi que le jeu original.

Insérez la cartouche dans la Switch 2 et lancez le jeu depuis l'écran d'accueil.

Sélectionnez l'option de récupération du Remaster proposée dans le menu principal du jeu : elle redirige vers le Nintendo eShop.

« Achetez » le Remaster à 0 € sur l'eShop via le bouton de téléchargement gratuit. La licence est alors liée à votre compte Nintendo.

Patientez jusqu'à la fin du téléchargement, en prévoyant suffisamment d'espace de stockage.

Retirez la cartouche et rendez-la si vous l'aviez empruntée : la version Remastered se lancera ensuite sans elle.

Une seule cartouche nécessaire a priori utilisable sur plusieurs comptes

Cette astuce découverte par Erik_REF revêt cela dit un caractère assez curieux : la même cartouche semble pouvoir débloquer The Witcher 3 Remastered sur plusieurs comptes. L'utilisateur Reddit explique en effet avoir récupéré sa copie, puis prêté la cartouche à son frère, qui a obtenu la sienne de la même façon. Une capture d'écran montre deux tuiles distinctes sur la console : The Witcher 3 et sa version Remastered.

Contrairement à une Game-Key Card, la cartouche ne sert qu'à valider le droit au téléchargement. D'autres utilisateurs Reddit ont confirmé que le jeu reste jouable une fois la cartouche retirée. Rien n'indique pour l'instant de limite au nombre de comptes par cartouche.

Un geste généreux de CD Projekt RED

Contrairement à beaucoup d'éditeurs qui auraient profité de la sortie en Remaster d'un jeu aussi populaire que The Witcher 3, CD Projekt RED ne facture aucun frais de passage à cette nouvelle version de son RPG phare. De nombreux joueurs saluent cette générosité, d'autant que le studio ne semble pas vouloir bloquer l'accès à cette astuce relative à la Nintendo Switch 2. Si vous possédez cette console, c'est donc le moment de chercher une cartouche de The Witcher 3 autour de vous pour profiter de son Remaster sans bourse délier.

Source : Reddit