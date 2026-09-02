The Witcher 3 revient en septembre avec un remaster qui va redonner un bon coup de jeune au jeu de 2015. Mais avez-vous le bon PC pour en profiter ? Découvrez les recommandations pour votre configuration.

Le retour de Geralt de Riv sera l'un des grands rendez-vous de septembre. The Witcher 3 Remastered arrive à la fin du mois avec des graphismes et un gameplay retravaillés. Ce sera l'occasion de replonger dans cette grande quête contre la Chasse sauvage. Cette nouvelle version sera disponible sur consoles PS5, XBOX Series X|S et Nintendo Switch 2, ainsi que sur PC. Mais pour cette dernière plateforme, il vaut mieux s'assurer d'avoir la bonne configuration.

The Witcher 3 Remastered lance un signe igni sur votre PC

CD Projekt a véritablement créé la surprise lors de la Gamescom 2026 en dévoilant plus qu'un DLC inédit pour The Witcher 3, mais aussi une version complètement remastérisée. Forcément, l'engouement est immédiat chez les fans et le public curieux de découvrir enfin la plus grande aventure vidéoludique du Sorceleur. Mais encore faudra-t-il avoir la capacité de faire tourner le jeu, en tout cas sur PC.

Cette mise à jour ambitieuse promet de pousser bien plus loin la version originale. Ainsi, The Witcher 3 Remastered profitera des nouvelles technologies récentes pour vous immerger encore plus profondément dans l'univers du Sorceleur. CD Projekt a pris garde de tirer profit du path tracing par exemple, ou encore d'exploiter le DLSS et le FSR. Voilà qui pourrait faire chauffer certaines machines, voir vous coûter un bon billet à l'heure où les prix de la RAM flambent. Anticipez avec les configurations recommandées :

Configuration OS Processeur Mémoire Carte graphique Stockage MINIMUM 64-bit Windows 11 Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 12GB RAM Nvidia GeForce GTX 1660 6GB ou AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ou Intel Arc A580 70GB SSD RECOMMANDÉE 64-bit Windows 11 Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X 16GB RAM Nvidia GeForce RTX 2060 Super ou AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc B580 70GB SSD

© CD Projekt RED

Pas plus tard qu'hier, nous vous présentions calendrier des sorties de jeux pour septembre 2026. Si le mois sera très rempli avec de gros jeux au rendez-vous, beaucoup auront la curiosité et la nostalgie de se replonger dans le Continent de The Witcher 3 Remastered. D'autant plus que les possesseurs de l'original pourront profiter d'une mise à jour gratuite. Alors en manquez pas la date de sortie :

Date : 29 septembre 2026

: 29 septembre 2026 Plateformes : PC (via GOG, Steam), PS5, XBOX Series X|S et Nintendo Switch 2