11 ans après sa sortie initiale et grâce à son Remaster, The Witcher 3 explose encore des records, et son studio se fend d'un message touchant à sa communauté.

Même 11 ans après, The Witcher 3 reste un véritable monument du jeu vidéo, voire même au-delà, avec une popularité qui ne connaît aucun signe de fatigue. Grâce notamment à la série d'adaptation Netflix controversée, il avait déjà su attirer un tout nouveau public et acquis une plus grande visibilité encore. Alors que son Remaster vient tout juste de sortir, l'histoire se répète alors que le chef d'œuvre de CD Projekt RED enregistre de nouveaux records, à en croire en tout cas un nouveau pic de joueurs sur Steam, et un phénomène probablement similaire sur d'autres plateformes.

Un nouvel afflux record de joueurs avec la sortie de The Witcher 3 Remastered

Avec la sortie de son Remaster accessible gratuitement pour tout détenteur d'une précédente version de The Witcher 3, le titre légendaire de CD Projekt RED prouve une fois encore qu'il s'agit d'un classique intemporel du genre RPG, voire du jeu vidéo dans son ensemble. Grâce à la simple promesse de nombreuses refontes graphiques et de gameplay, cette nouvelle mouture de The Wild Hunt a en tout cas incité de nombreux joueurs à repartir sur la Voie.

Rien que sur Steam (via SteamDB), on constate par exemple que The Witcher 3 Remastered a permis au jeu d'exploser son précédent pic de joueurs connectés simultanément, avec un pic de 120 975 joueurs dans la soirée de son lancement. Si nous n'avons pas les chiffres d'audience pour d'autres plateformes, on peut aisément imaginer que de nombreux sorceleurs ont également repris leurs deux épées dans le dos sur PS5, Xbox Series, voire Nintendo Switch 2.

Un message de remerciement touchant de CD Projekt RED

De tels chiffres records pour accompagner le lancement de The Witcher 3 Remastered n'ont évidemment pas échappé à ses créateurs que sont conjointement CD Projekt RED et Fool's Theory. Via notamment le compte X.com officiel de la franchise, ceux-ci ont en effet adressé un message plein d'émotion à la communauté.

« 11 ans après le lancement de The Witcher 3, plus de sorceleurs empruntent maintenant la Voie à travers le Continent que jamais. Voir tant d'entre vous se lancer dans l'aventure pour la toute première fois ou la revivre encore une fois représente tout pour nous. Merci du fond du cœur pour votre confiance, après toutes ces années ».

Un tel engouement pour le Remaster d'un jeu sorti il y a 11 ans s'avère en tout cas encourageant pour l'avenir de la franchise, avec notamment l'extension Songs of the Past à venir courant 2027, et surtout le très attendu The Witcher 4 courant 2028, qui va inaugurer une toute nouvelle trilogie avec Ciri dans le rôle principal. Une Voie toute tracée pour CD Projekt RED ? C'est du moins tout ce qu'on souhaite au studio polonais.

Sources : SteamDB ; The Witcher sur X.com