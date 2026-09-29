En attendant sa sortie ce 29 septembre 2026 en début d'après-midi chez nous, voici des premiers avis globalement plutôt élogieux pour The Witcher 3 Remastered.

En 2015, malgré un développement particulièrement éprouvant et plusieurs soucis au lancement, CD Projekt RED allait marquer durablement l'histoire du RPG et même du jeu vidéo en général avec le magistral The Witcher 3: The Wild Hunt. 11 ans plus tard, en amont de la sortie de Songs of the Past, une troisième extension attendue courant 2027 visant à faire le pont avec The Witcher 4 à venir l'année suivante, le studio polonais et Fool's Theory nous offrent un Remaster visant à offrir une importante cure de jeunesse au vénérable titre sur tous les plans, tant graphiques qu'au niveau du gameplay. Alors qu'il sort en début d'après-midi chez nous, des premiers avis sont déjà disponibles et qui saluent globalement ce retour en grande forme d'un monument du jeu vidéo.

Des premiers avis globalement élogieux pour le Remaster du chef d'œuvre qu'est The Witcher 3

À titre totalement gratuit pour qui possède déjà une version précédente de The Witcher 3, son Remaster va donc apporter à sa communauté sans bourse délier pléthore d'améliorations. D'abord sur le plan graphique, avec le support des dernières technologies d'upscaling ou encore le Path Tracing sur PC, entre autres ajouts, mais aussi au niveau du gameplay avec plusieurs refontes importantes et de nouvelles fonctionnalités de type qualité de vie.

À en croire de premiers avis provenant de confrères comme GamingBolt, PCGamesN ou encore Polygon, The Witcher 3 Remastered offre globalement une belle cure de jouvence au chef d'œuvre original de 2015, avec des améliorations majoritairement notables qui viennent rectifier certains manquements du jeu de base.

La plupart des premiers avis saluent les améliorations graphiques et de gameplay qui offrent « une excellente excuse pour relancer The Witcher 3 », et gageons que beaucoup d'adorateurs du jeu original vont se laisser tenter, voire de nouveaux venus qui ont pu récupérer le titre de base à prix réduit, mais qui attendaient une telle revisite pour s'y plonger.

Quelques défauts à relever malgré tout sur ce Remaster

Tout chef d'œuvre qu'est The Witcher 3 et malgré toutes les meilleures intentions de CD Projekt RED et Fool's Theory avec ce Remaster, tout n'est cependant pas parfait. La plupart des premiers avis déplorent en effet le fait que les améliorations graphiques comme le Path Tracing ont rendu l'ensemble trop « coloré », ce qui dénote grandement avec l'ambiance dark fantasy de l'univers qu'il dépeint.

Certaines scènes avec les nouveaux réglages graphiques de The Wicher 3 Remastered apparaissent trop brillantes et « délavent » des textures comme les cheveux de Geralt. Reste à voir s'il sera possible de paramétrer tout cela à sa préférence pour retrouver des tons moins hauts en couleur. De même, des glitches visuels semblent demeurer, mais en principe rien qui ne viendrait nuire outre mesure à l'expérience globale.

Enfin, les critiques de The Witcher 3 Remastered signalent que les améliorations de gameplay, notamment au niveau des combats, ne viennent pas totalement gommer les défauts du jeu original dans ce qui est probablement son plus gros point faible. Les affrontements ont au moins le mérite d'être plus agréables à jouer dans le Remaster, mais a priori sans plus.

Il ne reste plus que quelques heures pour que tout un chacun puisse voir par lui-même ce que vaut ce Remaster de The Witcher 3, en attendant donc la sortie de son extension Songs of the Past l'an prochain, puis The Witcher 4 courant 2028. Une Voie toute tracée pour les fans de la franchise, en somme.

Sources : GamingBolt ; PCGamesN ; Polygon