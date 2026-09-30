De prime abord, The Witcher 3 Remastered apparaît étrangement moins beau que la version « Next-Gen » de 2022, mais cela peut changer avec ces paramètres à régler sur PC.

Sur le papier, CD Projekt RED et Fool's Theory ont fait un très beau cadeau aux joueurs de The Witcher 3 avec un Remaster particulièrement riche en ajustements, changements et nouveautés, et tout cela gratuitement à condition de posséder une version précédente du jeu. Cependant, certains changements sur le plan graphique font débat au sein de la communauté, certains trouvant le Remaster trop brillant ou flou par rapport à la direction artistique plus contrastée des précédentes versions du jeu. Heureusement, du moins sur PC, il est possible de contourner le problème en allant changer quelques petits paramètres dans les options visuels.

Des petits réglages à faire pour rendre The Witcher 3 Remastered plus agréable à regarder sur PC

Une fois encore, la version PC de The Witcher 3 Remastered offre en effet le plus de liberté pour paramétrer les graphismes et d'autres options selon ses envies. Et c'est justement en fouillant dans les options que des utilisateurs ont rapporté des changements notables rapprochant le Remaster de la direction artistique originale en appliquant quelques menus changements.

Le plus important de tous est ainsi de désactiver le Flou, qui applique à tous les éléments de The Witcher 3 Remastered un filtre assez disgracieux qui « blanchit » tout le décor. Décocher cette case dans les options permet déjà d'avoir un rendu global beaucoup plus net et contrasté, comme vous pouvez le constater avec le comparatif ci-dessous de Alox sur X.com.

Il existe par ailleurs d'autres paramètres à régler dans The Witcher 3 Remastered pour tâcher d'assombrir un peu plus l'atsmosphère, si l'ensemble vous paraît trop coloré. NikTek, un autre utilisateur X.com, a par exemple recommandé de désactiver le Flou Lumineux et de baisser le Gamma d'un cran, avec le résultat ci-dessus, qui se rapproche en effet, du moins dans le cadre de la scène spécifique présentée, du rendu du jeu original.

En attendant des mises à jour sur consoles

Malheureusement, les versions consoles de The Witcher 3 Remastered n'ont pas la possibilité de changer sur-mesure tous les paramètres graphiques comme la version PC. Il n'existe par exemple pas de moyen de désactiver le Flou, et les joueurs consoles devront donc composer avec en attendant que CD Projekt RED et Fool's Theory se penchent sur le problème avec des mises à jour.

Source : X.com