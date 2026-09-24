L’année prochaine, Geralt de Riv reviendra pour de nouvelles aventures avec Songs of the Past, la troisième extension de The Witcher 3: Wild Hunt. Avant cela, CD Projekt RED invitera toutefois les fans comme les nouveaux venus à se (re)plonger dans l’aventure principale avec The Witcher 3 Remastered, prévu pour le 29 septembre prochain. Et tandis que la date fatidique approche, le studio n’hésite pas à en dévoiler un peu plus sur cette dernière… avec de nouvelles images qui sont malheureusement loin d’impressionner tout le monde.

Un nouvel extrait de The Witcher 3 Remastered divise les fans

C’est même plutôt l’inverse, puisque le dernier extrait de The Witcher 3 Remastered publié par le studio sur ses réseaux sociaux fait l’objet de nombreuses critiques de la part des fans, qui considèrent cette nouvelle version moins convaincante que la version originale. « Ça a l’air… pire ? », a par exemple réagi un internaute sur X, au travers d’un post qui a déjà récolté plus de 13 000 likes. Ce qui n’est probablement pas la réaction attendue par CD Projekt, qui espérait plutôt impressionner les fans grâce à la refonte visuelle opérée sur le jeu.

Pourtant, il faut le dire : The Witcher 3 Remastered est évidemment loin d’être pire que son aîné. Il suffit notamment de jeter à œil à la finesse des visuels, aux détails sur les textures du sol ou encore aux effets de flammes sur les noyeurs auxquels Geralt est en train de s’attaquer pour s’en rendre compte. La différence, toutefois, vient probablement du fait que CD Projekt a ici opté pour une colorimétrie plus naturelle, là où la version originale de The Witcher 3 arborait des tons bien plus chauds et orangés. Et c’est ce qui fait toute la différence.

Certains notent également l’ajout d’un étrange reflet sur les noyeurs, qui donne l’impression que leur peau est beaucoup plus lisse et donc moins texturée que dans le jeu de 2015. Plus étonnant encore, CD Projekt semble avoir retiré certains effets, à l’instar de la fumée qui entoure les ennemis enflammés, ou encore du reflet des flammes dans l’eau qui se trouve au sol. Ce qui est, il est vrai, plutôt étonnant, même si le studio précise que la version de The Witcher 3 Remastered présentée n’est pas la version finale, et pourrait donc paraître différente à la sortie du jeu.

Certains parlent de downgrade, d’autres défendent le jeu

Mais forcément, cela n’empêche déjà pas certains joueurs de s’inquiéter, surtout quand on sait que nous ne sommes désormais plus qu’à quelques jours de la sortie de cette nouvelle version. « Ils l’ont carrément downgradé », assure par exemple l’un d'eux sur X. « L’ancien avait tellement de puissance », regrette un autre en référence aux pouvoirs de Geralt, avant de comparer la version The Witcher 3 Remastered à « un tuyau d’arrosage ». « On dirait que quelqu’un a appliqué un filtre ‘Voilà à quoi ressemblera le jeu vidéo en 2018’ », assure un dernier.

Bien sûr, tout le monde n’est pas de cet avis et certains n’hésitent pas à défendre CD Projekt, en soulignant l’exagération des joueurs osant parler de downgrade. « C’est définitivement dingue de parler de régression. Rien que dans ce court extrait, le feu a l’air bien plus réaliste », souligne par exemple un défenseur de The Witcher 3 Remastered. « Je pense que ça a été capturé à un moment différent de la journée », suggère un autre pour justifier la différence de colorimétrie. « Les textures, la lumière et les effets sont nettement plus réussis dans le remaster », affirme un dernier.

The Witcher 3 Remastered, bientôt disponible

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : à cinq petits jours de sa sortie sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, The Witcher 3 Remastered a déjà l’art de faire parler de lui. Et nul doute que malgré cet extrait qui divise beaucoup les internautes, le public répondra présent au retour de ce RPG emblématique de la décennie passée, qui connaît définitivement un comeback des plus inattendus avant l’arrivée de The Witcher 4. D’autant plus que, rappelons-le, cette version remastérisée du jeu sera gratuite pour tous les possesseurs de The Witcher 3.

Source : X